Cibo, artigianato e abbigliamento: la fiera di Sant'Agata colora Genova

GENOVA - Il quartiere genovese di San Fruttuoso si colora con i banchetti di artigianato, enogastronomia, abbigliamento, oggetti per la casa e molto altro. Oggi domenica 2 febbraio torna infatti l'appuntamento con la tradizonale fiera di Sant'Agata. Sono ben 630 gli operatori arrivati da tutta Italia per qusto evento. I punti vendita sono stati allestiti come di consueto tra corso Sardegna, via Giacometti, via Don Orione, via Giacometti, via Casoni, piazza Terralba, via Torti, piazza Martinez, piazza Giusti, piazza Manzoni e corso Galilei.

Si tratta dell'appuntamento fieristico più grande di Genova che torna come sempre nel primo weekend di febbraio. L'anno scorso le presenze toccarono quota 25mila, l'obiettivo di quest'anno è superare quel numero. Il Lions Club Genova Sant’Agata per il 15esimo anno consecutivo sarà presente alla Fiera di Sant’Agata. Presso la Farmacia dell’Aquila di via Giacometti (dalle 10,30 alle 17,00) medici specialisti eseguiranno gratuitamente la mineralometria ossea computerizzata ad ultrasuoni (MOC). Esame che permette di valutare la resistenza dell’osso e quindi la salute dell’osso .

LE MODIFICHE ALLA VIABILITA' - Divieto di circolazione e di sosta veicolare, prevedendo la sanzione accessoria della rimozione coatta del veicolo degli inadempienti in: via de Paoli; via Contubernio G.B. D’Albertis nel tratto compreso tra piazza Martinez e via Vitale; via Paggi nel tratto compreso tra via Casoni e via San Fruttuoso; via Tomaso Pendola; via Paolo Giacometti (eccetto mezzi bus fino alle ore 01,30 del 2 febbraio); piazza Giusti limitatamente all’area antistante i civici 10 e 11 e nello stacco antistante l’edificio delle Ferrovie dello Stato; corso Galileo Galilei; via Giovanni Torti nel tratto compreso tra piazza Martinez e via dell’Albero D’Oro; via Filippo Casoni; piazza Giovanni Martinez; piazza Manzoni nella parte lato mare; via Michele Novaro nel tratto compreso tra via Giacometti e via Toselli; corso Sardegna nella semicarreggiata di levante, nel tratto compreso tra via Giacometti e via Don Orione e, nello stesso tratto, nella semicarreggiata di ponente istituzione del doppio senso di circolazione; via Vittoria Giorni; piazza Terralba eccetto la corsia che adduce a via Giovanni Torti in direzione ascendente.

Divieto di sosta veicolare, prevedendo la sanzione accessoria della rimozione coatta del veicolo per gli inadempienti in: via Pietro Toselli nel tratto compreso tra piazza Martinez e via Novaro; via Marina di Robilant sul lato ponente del tratto compreso tra via S. Fruttuoso e via Torti; via San Fruttuoso sul lato mare del tratto compreso tra passo Resa Villa Migone e Villa Migone e su entrambi i lati nel tratto compreso tra Villa Migone e via dell’Albero D’Oro compresa; via Vitale nel tratto compreso tra il civico 2 nero e il civico 12 nero; passo Resa di Villa Migone; via G.B. d’Albertis nel tratto compreso tra via Revelli Beaumont/Vitale e via Repetto; via Olivieri nel tratto compreso tra corso Galileo Galilei e via Cambiaso, con l’istituzione del doppio senso di circolazione.

Nella sola fascia oraria tra le ore 00.00 e le ore 13.30 di domenica 2 febbraio, fatto salvo l’eventuale prolungamento d’orario per motivi logistici, è istituito il divieto di sosta veicolare con la sanzione accessoria della rimozione coatta del veicolo per gli inadempienti sul lato levante di corso Sardegna nel tratto compreso tra lo sbocco nord del fornice e l’intersezione con via Giacometti.

Inoltre, in via San Fruttuoso sono istituiti il senso unico di marcia nel tratto compreso tra passo Resa di Villa Migone e l’intersezione con via dell’Albero d’Oro compresa, con contestuale rimozione dei dissuasori di transito; il divieto di circolazione nel tratto compreso tra via Imperiale e via dell’Albero d’Oro. In via dell’Albero d’Oro è istituito l’obbligo di arresto e dare precedenza e l’obbligo di svolta a sinistra all’intersezione con via Torti. In via Pietro Toselli sono stabilite le seguenti prescrizioni: istituzione del senso unico di marcia con direzione ponente nel tratto compreso tra via Novaro e piazza Martinez mentre per i veicoli in transito nel tratto a ponente dell’intersezione con via Novaro, è istituito l’obbligo di svolta a sinistra all’intersezione con la stessa via Novaro. In via Imperiale è istituito l’obbligo di svolta a sinistra all’intersezione con via Torti. In via Oristano è istituito l’obbligo di uscita su via Varese con obbligo di svolta a sinistra in via Ayroli.

Ai mezzi di trasporto pubblico locale, linee Amt 18 e 18 barrato, 46, 67, 67 barrato e 89 in transito nella carreggiata ponente/levante di corso Gastaldi, è consentita la svolta a sinistra verso via Terralba. Questa manovra sarà coadiuvata degli operatori della Polizia Locale. Sono temporaneamente istituite fermate degli autobus adibiti al servizio di linea di pubblico trasporto urbano sul lato ponente di via Marina di Robilant in prossimità dell’intersezione con via Torti; sul lato mare di via Marchini in prossimità dell’intersezione con via Amarena e sul lato mare di piazza Giusti in prossimità del civico 1.

Sarà garantito il transito ai mezzi di soccorso in servizio di pronto intervento. Qualora le condizioni di traffico lo richiedano potranno essere adottate, su iniziativa della Polizia Municipale, modifiche alla viabilità finalizzate a garantire la sicurezza della circolazione veicolare e pedonale.

Divieti a scopo di prevenzione per la pubblica incolumità:

In occasione dello svolgimento della Fiera, a scopo di prevenzione finalizzata all’incolumità delle persone, è stata disposta l’interdizione temporanea della vendita, somministrazione, detenzione e consumo di bevande alcoliche e analcoliche in contenitori di vetro o metallici dalle ore 7 alle ore 22 di domenica 2 febbraio.

Ai pubblici esercizi e circoli privati è vietata la vendita e somministrazione all’esterno dei locali e all’esterno dei loro dehors di bevande di qualsiasi genere in contenitori di vetro e/o metallo. Per il commercio su aree pubbliche vige il divieto di somministrazione di bevande di qualsiasi genere in contenitori di vetro e/o metallo; è invece consentita la vendita per asporto di prodotti da parte degli espositori della fiera anche in contenitori in vetro o metallo.

Inoltre per chiunque è stabilito il divieto di detenzione con consumazione su area pubblica di bevande di qualsiasi genere in contenitori di vetro e/o metallo. Le disposizioni sono in vigore nell’ambito dell’area fieristica, ed in particolare nelle seguenti strade: via De Paoli, via C. G.B. D’Albertis, via Paggi, via Pendola, piazza Terralba, via Giacometti, piazza Giusti, corso Galilei, via Olivieri, via Torti, via Casoni, piazza Martinez, piazza Manzoni, via Novaro, via Toselli, via Di Robilant, via Marchini, via S. Fruttuoso, via Vitale e corso Sardegna.

L’inosservanza delle disposizioni comporta l’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da 100 a 300 euro con pagamento in misura ridotta ai sensi dell’art. 16 della Legge n. 689/1981 pari a 200 euro.

LE MODIFICHE AI PERCORSO DEI BUS:

Linee 18, 18/ e 618

Direzione Sampierdarena: i bus, giunti in corso Gastaldi, proseguiranno per via Tolemaide e piazza Verdi dove riprenderanno regolare percorso.

Direzione San Martino: i bus, giunti in piazza Verdi, proseguiranno per via Invrea, via Montevideo, corso Gastaldi, corso Europa dove riprenderanno regolare percorso.

Linee 37, 680 e 683

Il percorso delle linee sarà regolare; in direzione monte verrà istituita una fermata provvisoria in corso Sardegna, prima dell’incrocio con via Giacometti.

Linea 46 circolare percorso limitato in piazza Terralba

I bus, giunti al termine di via Manuzio, effettueranno fermata provvisoria in via Marina Di Robilant, proseguiranno per via Torti, via Barrili, corso Gastaldi (dove sarà possibile interscambiare con le linee dirette in centro), ponte Terralba, piazza Terralba dove riprenderanno regolare percorso in direzione via Donghi.

Linea 48:

Direzione Molassana: i bus, giunti in corso Gastaldi, proseguiranno per via Tolemaide, piazza delle Americhe, via Canevari, ponte Castelfidardo, piazza Manzoni, piazza Giusti, corso Sardegna dove riprenderanno regolare percorso. Direzione San Martino: i bus, giunti in corso Sardegna, proseguiranno per corso Torino, via Invrea, via Montevideo, corso Gastaldi, corso Europa, via San Martino dove riprenderanno regolare percorso.

Linee 67, 89 e 604 percorsi limitati in piazza Terralba:

Direzione piazza Terralba: i bus, giunti al termine di via Manuzio, effettueranno fermata provvisoria in via Marina Di Robilant, svolteranno a sinistra per via Torti, via Barrili, corso Gastaldi (dove sarà possibile interscambiare con le linee dirette in centro), ponte Terralba e piazza Terralba dove effettueranno capolinea provvisorio. Direzione via Berghini: i bus, in partenza dal capolinea provvisorio di piazza Terralba, proseguiranno per via Torti dove riprenderanno regolare percorso.

Linea 84:

Direzione Centro: i bus, giunti al termine di via Amarena, proseguiranno per via Marchini, via Ayroli, via Don Orione, corso Sardegna, via Archimede dove riprenderanno regolare percorso. Direzione via Amarena: i bus, giunti in corso Sardegna effettueranno fermata provvisoria prima dell’incrocio con via Giacometti e proseguiranno per via Don Orione, via Ayroli, via Marchini, via Amarena dove riprenderanno regolare percorso.

Linea 385:

Direzione via Torti: i bus effettueranno capolinea provvisorio in piazza Solari (di fronte al n° 24 rosso). Direzione via Imperiale: i bus, in partenza dal capolinea provvisorio di piazza Solari, proseguiranno per via Savelli dove riprenderanno regolare percorso.