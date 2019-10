Caos treni a Vesima, ombra su Autostrade per interruzione di pubblico servizio

GENOVA - Un esposto di denuncia contro Autostrade per interruzione di pubblico servizio. Il day after del giorno da incubo vissuto dai pendolari liguri potrebbe aprire nuovi scenari contro l'azienda della famiglia Benetton.

La cascata d'acqua che martedì mattina ha invaso i binari a pochi passi dalla stazione di Vesima ha costretto decine e decine di treni ad accumulare ore di ritardo sulla tabella di marcia. Ma non solo, tanti i viaggiatori che osservando speranzosi i tabelloni delle stazioni hanno avuto poi l'amara sorpresa di leggere della cancellazione del loro treno. E via i problemi, con l'impossibilità di raggiungere i posti di lavoro. Fatto che produce anche ripercussioni sull'economia del sistema Genova e Liguria. Rfi ha spiegato a Primocanale quanto accaduto nelle concitate ore di maltempo che hanno coinvolto il Ponente genovese (LEGGI QUI).

Rfi nel passato ha eseguito i lavori di realizzazione dei muraglioni protettivi dei binari ma i terreni sopra la stazione sono di proprietà di Autostrade per l'Italia che non avrebbe invece fatto nulla per predisporre sistemi utili a contenere la caduta delle acque. E così il fatto che Rfi si rivalga a colpi di carte bollate su Autostrade non è poi ipotesi così lontana. "Ho parlato con i vertici di Rete ferroviaria italian e loro mi hanno detto che vanno eseguite da tempo le opere di canalizzazione delle acque in quel punto, ma il terreno appartiene ad Autostrade - ha spiegato l'editore di Primocanale Maurizo Rossi - E' incredibile come due realtà come Rfi e Autostrade non riescano ad avere un dialogo. Ora è giusto che la magistratura certifichi le responssabilità. Ma è anche dovroso che le associazioni a tutela delle categorie dei consumatori si muovano".

Autostrade è già nel mirino per la tragedia di ponte Morandi con le 43 vittime causate dal crollo del viadotto sul Polcevera del 14 agosto 2018. Nel mezzo la vicenda dei report falsi e uno scandalo che f giorno in giorno si allarga. Ora per i vertici della società finità da oltre un anno nell'occhio del ciclone anche questa grana. E anche l'ipotesi di rivalsa su Autostrade da parte delle associazioni nate per tutelare i consumatori diventa oggetto di discussione.

"Per il 22 ottobre abbiamo programmato un 22 tavolo con Rfi sulla programmazione degli interventi sulla rete. Quella sarà anche l'occasione per verificare quanto accaduto e valutare cosa fare - spiega Stefano Salvetti, presidente di Adiconsum Liguria -. Certamente c'è stata l'interruzione di pubblico servizio con un grave danno procurato ai tanti pendolari. Sollevermo la questione in modo da accertare le responsabilità e poi scgliere come agire" conclude Salvetti. Insomma, il martedì da incubo vissuto lungo le stazioni di Genova e della Liguria porterà con sè ancora conseguenze e lunghi strascichi, anche giudiziari .