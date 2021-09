Caos Autostrade, non c'è pace: pomeriggio di code tra cantieri e cambi di carreggiata

GENOVA - Non sono diminuiti minimamente i problemi di viabilità legati ai cantieri presenti sulle autostrade liguri nella giornata di oggi, dopo una settimana intensa che solamente a tratti ha dato tregua ai viaggiatori. Numerose code si sono create già nella mattinata di oggi a causa dei restingimenti di carreggiata e cambi di corsia che hanno rallentato il traffico in direzione e uscendo da Genova, nel pomeriggio la situazione è peggiorata: nel tratto fra Arenzano e Savona in direzione Ventimiglia il serpentone è arrivato a raggiungere 13 km di coda, cifre da allerta rossa.

Tutto questo pochi giorni dopo la nascita dell'ipotesi di una possibile nomina per il presidente della Regione Giovanni Toti a "commissario all’emergenza autostrade della Liguria" da parte del Ministero delle Infrastrutture. Un decreto che è ancora in bozza ma che potrebbe venire alla luce solamente a patto che siano chiari e ben definiti i poteri di Toti, in modo che la nuova nomina non diventi un "riempitivo" senza possibilità di intervento concreto.

Intanto la speranza è che la situazione viabilità autostradale migliori nel fine settimana, quando verranno rimossi i cantieri più impattanti, secondo gli accordi con la Regione. La manovra consentirà dunque ai liguri ed ai turisti di muoversi più agevolmente senza incappare nelle solite code.

Gli aggiornamenti:

ORE 18 - Sulla A10, coda di 15 km fra Varazze e Savona in direzione Ventimiglia per lavori; coda di 2 km tra il bivio A10/Fine Complanare Savona e Albisola.

Sulla A26 Coda tra Bivio A26/A10 Genova-Ventimiglia e Masone per traffico intenso

Sulla A7 coda di 1 km fra Genova Bolzaneto e Busalla in direzione Milano per lavori; 1 km anche fra Busalla e Ronco Scrivia in direzione Milano per lavori

ORE 17 - Sulla A10, coda di 11 km fra Varazze e Savona in direzione Ventimiglia per lavori; coda di 4 km tra il bivio A10/Fine Complanare Savona e Albisola.

Sulla A26 Coda tra Bivio A26/A10 Genova-Ventimiglia e Masone per traffico intenso

Sulla A7 coda di 1 km fra Genova Bolzaneto e Busalla in direzione Milano per lavori; 1 km anche fra Busalla e Ronco Scrivia in direzione Milano per lavori

ORE 16 - sulla A10, si registrano 6 km di coda tra Varazze e Savona e 4 km tra il bivio A10/Fine Complanare Savona e Albisola.

Sul nodo di Genova, coda di 3 km tra Bivio A10/A7 Milano-Genova e Genova Pegli per veicolo in avaria.

Sulla A7, scorta veicoli tra Genova Ovest e Bivio A7/A12 Genova-Livorno per materiali dispersi.

Sulla A12 infine coda di 1 km tra Rapallo e Chiavari per lavori.