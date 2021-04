Caos Autostrade: lunedì nero tra i cantieri nella Liguria gialla

GENOVA - Un risveglio 'bagnato' e come sempre in coda. Del resto, i cantieri liguri fanno il bello e il cattivo tempo della nostra regione per quanto riguarda la viabilità, più cattivo che bello. In questo 26 aprile in zona gialla segnalata diverse code in A12 1 km tra Recco e Rapallo per lavori e coda di 1 km tra Genova Nervi e Recco per incidente in un tratto interessato anche dai cantieri e ancora coda di 4 km tra Rapallo e Genova Nervi per lavori. Coda anche in A7 di 1 km tra Genova Bolzaneto e Bivio A7/A12 Genova-Livorno per lavori. Sulla A10 Genova Savona, coda tra Varazze e Celle Ligure dove l'uscita è chiusa per lavori. Sulla A26 sono segnalati 3 chilometri di coda per le corsie ridotte a causa di cantieri tra Ovada e Masone.

Come sempre i cantieri sono all'ordine del giorno, in corso oltre ai numerosi restringimenti, scambi di carreggiata e chiusure tra cui quella della galleria Rivarolo III. Per questo fino alle ore 22 del 2 maggio, chiuso al traffico il bivio A7/A12 Genova-Livorno provenendo da Milano verso Livorno per lavori. Entrata consigliata verso Livorno: Genova Ovest. Uscita consigliata provenendo da Milano: Genova Ovest. Questo significa che chi proviene da nord, da Milano, per imboccare la A12 deve uscire al casello di Genova Ovest, "fare il giro" e rientrare in autostrada sempre da Genova Ovest in direzione del bivio con la A12.

La battaglia editoriale di Primocanale continua e dà voce ai disagi quotidiani che tutti i giorni siamo costretti a subire, proprio per evitare che i liguri si abituino ad una situazione drammatica che va avanti da mesi e che si prevede durerà ancora per i prossimi cinque anni, almeno.