Caos autostrade, dopo la Monte Galletto chiude la galleria Rivarolo III per un mese

GENOVA - Apre una galleria e chiude subito un'altra. Dopo l'apertura a "metà" della Monte Galletto sulla A7, è stato anticipato alla serata di venerdì 2 aprile, l’avvio del cantiere per gli interventi di manutenzione nella galleria Rivarolo III, sull’allacciamento A7 – A12, in direzione Livorno. I lavori, programmati nell’ambito del piano di interventi per il potenziamento e l’ammodernamento della rete ligure concordato con il Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili, erano originariamente pianificati per il 12 aprile, anche per consentire i regolari spostamenti durante le prossime festività.

Ma viste le restrizioni Covid, si è deciso di approfittare del periodo di 'lockdown' pasquale e anticipare l'avvio del cantiere. Cantiere che comunque durerà fino al 3 maggio, un mese, compreso anche il ponte del primo maggio in cui la Liguria spera di riaprire le attività economiche, con relativi disagi per chi ogni giorno attraversa il nodo genovese per motivi di lavoro. La Regione ha chiesto ai concessionari di accelerare a pieno ritmo su tutti i cantieri previsti, per consentire una ripartenza più agevole. Ma il piano delle manutenzioni vedrà almeno per i prossimi 5 anni la Liguria lacerata dai cantieri.

COSA CAMBIA - L’esecuzione dei lavori nella galleria Rivarolo III sarà effettuata H 24, sette giorni su sette - con l’impegno del maggior numero possibile di operai, tecnici e mezzi così da concentrare i tempi di chiusura della galleria – escludendo al transito l’allacciamento A7 sud – A12 Est, in direzione Livorno. Autostrade per l’Italia esprime un sentito ringraziamento a tutti i lavoratori che, con spirito di massima dedizione, hanno dato la propria disponibilità a proseguire il lavoro in Liguria anche durante le festività. Per consentire la viabilità verso Livorno sono stati individuati, sotto il coordinamento della Prefettura, i seguenti percorsi alternativi:

- chi percorre la A7 sud, diretto verso la A12 in direzione Livorno, potrà uscire alla barriera di Genova Ovest, da cui rientrare in A7 per poi procedere seguendo le indicazioni per Genova Est-Livorno.