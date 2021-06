Caos autostrade, coda dalla mattina in A10, A7, A12 e A26: levante sotto scacco

GENOVA - Non c'è pace sulle autostrade della Liguria: tutti in coda anche questa mattina da levante a ponente. Mentre il 18 giugno è attesa la manifestazione promossa dal senatore Crucioli a cui aderiisce anche l'editore di Primocanale Maurizio Rossi (LEGGI QUI), la nostra regione si sveglia e si mette in movimento ancora una volta tra disagi, traffico, code, cambi di carreggiata e cantieri. Ecco la situazione del traffico nella mattina del 10 giugno.

Particolarmente critica la situazione a levante. Sulla A12 Genova-Rosignano marittimo in direzione Genova c'è coda tra Recco e Genova Nervi per lavori mentre in direzione levante c'è coda di 4 km tra Genova Est e Recco per lavori. Un incidente tra Lavagna e Chiavari verso le ore 9,00 ha creato traffico che si è aggiunto ai rallentamenti.

Sulla A26 Voltri-Gravellona Toce in direzione Gravellona coda di 2 km tra Bivio A26/A10 Genova-Ventimiglia e Masone per lavori. In direzione Genova Voltri segnalata coda di 1 km tra Ovada e Masone per lavori.

Sulla A10 Genova-Savona-Ventimiglia in direzione Genova coda tra Bivio A10/Fine Complanare Savona e Bivio A10/Inizio Complanare Savona per lavori mentre in direzione Ventimiglia coda di 2 km tra Varazze e Albisola per lavori

Sulla A7 Milano-Serravalle-Genova in direzione Genova segnalata coda tra Genova Bolzaneto e Bivio A7/A12 Genova-Livorno per traffico intenso, mentre in direzione Genova c'è coda di 1 km tra Busalla e Genova Bolzaneto per lavori.