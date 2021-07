Cantieri e code: il Codacons chiede ad Autostrade il risarcimento agli automobilisti

GENOVA - Mentre la Liguria vive l'ennesima giornata da incubo sulle autostrade paralizzate da cantieri, incidenti e lunghe code dal Codacons lancia una azione risarcitoria in favore degli automobilisti coinvolti nei disagi.

Primocanale ormai da anni racconta il disastro autostrade che colpisce la Liguria con i danni economici per porto, turismo e tutte le attività con i cittadini che perdono ore bloccati in coda. La tragedia di ponte Morandi ha rappresentato il punto più drammatico e scioccante. Da lì in poi è partita l'inchiesta della procura sulle condizioni di viadotti e gallerie.

Una serie infinita di cantieri aperti, tutti contemporaneamente in tutte le principali autostrade della regione e così le code sono la priima conseguenza che devono subire gli utenti delle autostrade.Ora nel mirino del Codacons finiscono i tempi che le istituzioni si sono date per risolvere il problema autostrade in Liguria.

"Da mesi si susseguirebbero riunioni tra Autostrade per l'Italia, ministero dei Trasporti e Regione Liguria per fissare date di apertura e chiusura dei cantieri compatibili con il traffico, ma, ad eccezione dei fine settimana, senza riscontri positivi. Una situazione che determina un enorme danno in capo a automobilisti e camionisti, che non possono contare su una rete autostradale adeguata, costretti per ore ad affrontare una situazione di traffico che assume i caratteri del calvario" spiega l'associazione.

E così ecco la proposta di un'azione risarcitoria unica proposta dal Codacons che ha messo a disposizione degli automobilisti un modello di diffida attraverso il quale chiedere ad Autostrade per l’Italia la "corresponsione di un equo indennizzo per il risarcimento dei danni subiti. ( QUI E' POSSIBILE SCARICARE E COMPILARE IL MODULO). L'obiettivo è avere ottenere degli indennizzi automatici in favore di tutti coloro che sono rimasti intrappolati in autostrada.