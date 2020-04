Brignone campionessa di Liguria: ?Mare, pesto, focaccia e...non farò come Tomba?

GENOVA - La campionessa del mondo di sci alpino, Federica Brignone, è intervenuta a Primocanale in diretta via skpe dalla sua abitazione di La Salle. L’ha fatto sottolineando l’amore per la Liguria. Dal mare citato anche per il suo progetto comunicativo “Traiettorie Liquide” in chiave ecologica fino alla roccia di Finale e all’irresistibile bontà di focaccia e pesto sperimentato lo scorso anno a Cortina (vedi link sotto). Ingredienti, tutti conosciuti grazie al papà di origine ponentina. A questi, si somma la frutta secca divenuta sponsor personale prodotta dall’azienda savonese.

“Almeno un fine settimana all’anno per un tuffo nella vostra acqua cerco sempre di concedermelo” dichiara la vincitrice della sfera di cristallo.

Se ho capito cosa significhi essere campionessa del mondo? “Mai avrei pensato di vivere sensazioni così ma sono il frutto di duro lavoro e grandi arrabbiature se chi lavora con me tarda un minuto. Quel minuti al cancelletto di partenza diventa una vita”.

Non rifiuta lo scherzo, Federica Brignone. Scavando in fondo a settimane difficile, ricorda il monito di Alberto Tomba: “Lui ha sempre detto d’aver esagerato con le feste post Coppa. Io non corro questo pericolo, sono chiusa in casa. Solo atletica e sudore”.