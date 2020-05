Autostrade, Toti attacca: "Tanti cantieri e pochi operai, il Governo si svegli"

GENOVA - "Autostrada da La Spezia verso Genova: decine di lavori, non c’è una sola galleria aperta a due corsie. Tanti cantieri, pochi sparuti operai! Per ridurre il tempo lì si dovrebbe lavorare 24 ore su 24, con centinaia di persone, compresi sabato e domenica. Abbiamo perso tre mesi mentre il Paese era chiuso e ora che deve ripartire si ritrova in coda? Non scherziamo! Se si vuole gestire un bene degli italiani serve serietà". Il governatore della Liguria Giovanni Toti attraverso un post su facebook punta il dito sulla situazione delle autostrade.

Cantieri a macchia di leopardo, restringimenti, scambi di carreggiate e gallerie che evidenziano problemi e necessitano di interventi. In A26 la galleria Bertè è chiusa dal 30 dicembre quando una parte della volta si staccò all'improvviso, la riapertura del casello di Genova Est previsto per lunedì mattina è stato rinviato di 24 ore. Qui è stato necessario procedere con degli approfondimenti sulla galleria Campursone II. Ma oltre alla gallerie anche i viadotti restano sotto attenzione. L'ispettore Placido Migliorino incaricato dal ministero dei Trasporti e delle infrastrutture pporta avanti ormai da mesi le ispezioni per valutare le condizioni delle infrastrutture autostradali della Liguria.

In queste settimane da più parti ci si è chiesto perchè non accelerere sui lavori durante i mesi di lockdown. E ora la preoccupazione è per quando riapriranno i confini regionali e aumenterà il traffico in direzione Liguria specialmente nel weekend. "In settimana convocherò tutti i concessionari ed esigo un piano serio di lavoro che non affossi la Liguria. E il Governo? Sveglia, son due anni che litigate sul da farsi... decidere, prego. Per ora solo chiacchiere e cantieri fermi!" scrive ancora il presidente della Regione Liguria.