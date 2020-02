Autostrade, ondulina pericolante in una galleria sulla A10

ARENZANO - Una lastra "ondulina" pericolante, l'ennesima, è stata segnalata oggi da alcuni automobilisti in A10, nella galleria Lupara vicino ad Arenzano. Grazie alle segnalazioni del pezzo semistaccato, sono intervenuti i tecnici di Autostrade e la polizia stradale. Le operazioni hanno causato disagi alla circolazione.

E' la quarta ondulina che viene rimossa o che si stacca nell'arco dell'ultimo mese. In A10 in particolare si era staccato un pezzo nella galleria Maxetti, in A26 all'altezza di Ovada si era staccata una lamiera su cui era andato a finire un camion ed ne era stata rimossa una nella galleria Risso.

Dal 30 dicembre scorso, quando una parte di volta della galleria Berté è crollata in A26, gli automobilisti percorrono le autostrade della Liguria con un occhio in più alle condizioni delle infrastrutture per segnalare eventuali pericoli. Ad aggravare la situazione i cantieri presenti su tutte le direttrici per l'adeguamento delle gallerie che portano a chiusure di corsie e addirittura di parti di autostrada durante la notte.