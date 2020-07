Autostrade, lo sfogo di Monzani: "Siamo come in trappola, Traversi si dimetta"

GENOVA - Edoardo Monzani, ad di Stazioni Marittime spa si sfoga a Primocanale e lo fa da comune cittadino. In mezzo al ciclone finisce il sottosegretario ai Trasporti, il ligure Roberto Traversi. Il problema neanche a dirlo è il caos autostrade che tiene paralizzata la Liguria. "Sono troppo incazzato per parlare da amministratore delegato di Stazioni Marittime quindi lo faccio da normale cittadino: siamo come in trappola, Traversi si dimetta", attacca Monzani.

"Ho vissuto una vicenda allucinante frutto dell'imbecillità, della follia e della ignoranza di Autostrade e di chi doverebbe controllarli. Stamattina per andare a Rapallo ho controllato tutti i siti che mi davano i tempi di percorrenza in 29 minuti, quindi tutto ok. Arrivo a Nervi, non c'è nessun cartello che dice che il casello è chiuso verso Livorno, entro e devo andare per forza verso Genova Est. Non è possibile una situazione del genere. Ma dove è Traversi? Perché non viene a vedere cosa succede in Liguria", prosegue il manager genovese.

"C'è la gente intrappolata in galleria, gente che si sente male, non c'è informazione. Bastava che scrivessero che Nervi è chiusa e sarei andato indietro. A Isoradio danno delle informazioni sbagliare e contraddittorie. E poi sapete perché il casello di Rapallo è chiuso? Perché stanno cambiando le paratie antirumore, non stanno facendo lavori in galleria, la gente è presa per il culo e credo sia stanca, la colpa è dei politici, vorrei avere sotto le grinfie il sottosegretario Traversi, deve dimettersi. Io parlo a nome di tutti quei cittadini che non hanno voce", conclude un arrabbiatissimo Monzani mentre cerca, a passo d'uomo, di uscire dall'autostrada.