Autostrade, Liguria in tilt di prima mattina: lunghi serpentoni dalla A26 alla A12

GENOVA - Sono iniziati già di prima mattina i disagi lungo le autostrade liguri a causa dei cantieri per la messa in sicurezza delle gallerie e viadotti che da settimane creano grandi difficoltà negli spostamenti e proteste. I movimenti dei turisti da Lombardia e Piemonte verso le riviere stanno trovando ostacoli che provocano lunghe code.

In A26 code fino a 10 chilometri, in direzione Genova, tra Ovada e il bivio A26/A10. In A12, in direzione Rosignano. Code fino a cinque chilometri si sono formate tra il bivio A12/A7 e Genova Nervi. Sempre in A12 code fino a tre chilometri tra il casello di Genova Nervi e Recco. La prefettura ha predisposto un piano di emergenza per fronteggiare eventuali maxi ingorghi con presidi fissi della polizia locale ai caselli e la presenza della protezione civile per dare conforto in caso di imbottigliamenti.

Anche la sera precedente le autostrade ligurI sono andate in tilt per parecchie ore con code che tra Genova e Recco hanno raggiunto anche i 15 chilometri. Con tempo di percorrenza da Bolzaneto a Chiavari che ha raggiunto le due ore nel tardo pomeriggio. Pesanti rallentamenti anche sulla Aurelia dal capoluogo ligure verso la riviera di levante. Code anche sui tratti appenninici: sulla A6 Torino-Savona, sulla A26 Gravellona Toce-Pra’ e soprattutto sulla A7 Milano Genova. (CLICCA QUI PER APPROFONDIRE)