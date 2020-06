Autostrade nel caos in Liguria, code estenuanti e slalom tra cantieri

GENOVA - Come previsto si sono verificati Dal pomeriggio di venerdì 19 lunghi incolonnamenti sulle autostrade della Liguria: in A12 (Genova-Rosignano direzione levante) e in A10 (Genova-Savona) situazione critica già subito dopo l’ora di pranzo. In particolare su Genova e Recco si sono raggiunti i 15 chilometri di coda. Con tempo di percorrenza da Bolzaneto a Chiavari che ha raggiunto le due ore nel tardo pomeriggio. Pesanti rallentamenti anche sulla Aurelia dal capoluogo ligure verso la riviera di levante. Code anche sui tratti appenninici: sulla A6 Torino-Savona, sulla A26 Gravellona Toce-Pra’ e soprattutto sulla A7 Milano Genova.

Da quando sono stati riaperti i confini tra le regioni, è il primo fine settimana nel quale è previsto bel tempo. Anche per questa ragione, in concomitanza con i lavori imposti dalla Procura di Genova per garantire la sicurezza, quello appena iniziato rappresenta un nuovo complicato test per il sistema autostradale ligure, già al collasso negli ultimi weekend quando il meteo non era certo favorevole per chi avrebbe voluto trascorrere giornate nelle località in riviera.

Code e rallentamenti sono iniziati sulla A12, dove i cantieri tra Genova e Chiavari avevano provocato disagi anche con il 'normale' traffico quotidiano. I turisti provenienti dal nord Italia hanno cercato una via di fuga sull’Aurelia che si è intasata, soprattutto tra Bogliasco e Pieve Ligure. Situazione analoga anche a Ponente. Un lungo serpentone di auto, in un continuo alternarsi di code, rallentamenti, cantieri e scambi di carreggiata, da Genova Aeroporto fino all’imperiese. Questa volta è andata un po’ meglio sulla A26 dove le code in direzione Genova sono state meno rispetto allo scorso fine settimana.

Molti piemontesi probabilmente hanno puntato sulla Torino-Savona per raggiungere la Liguria evitando i cantieri della ‘Gravellona Toce’. Infatti questa volta si sono verificate code proprio sulla A6, tra Millesimo e Savona. Solo in tarda serata su tutta la rete autostradale ligure la situazione è andata gradualmente migliorando. Ma è soltanto l’inizio di un fine settimana inevitabilmente difficile per chi sceglie di spostarsi in Autostrada.