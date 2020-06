È iniziato il rientro dopo il weekend al mare in Liguria. Sotto osservazione la situazione di A10 e A12 in direzione Genova. Primocanale in diretta segue e aggiorna con i suoi inviati cosa accade lungo le principali autostrade della regione.

Cantieri, chiusure e scambi di carreggiata rischiano anche in questa domenica di intasare la viabilità con orari di percorrenza sensibilmente dilatati. Autostrade ha addirittura invitato i turisti arrivati principalmente da Piemonte e Lombardia a partire lunedì con un comunicato che sa di beffa. (LEGGI QUI). E intanto già nel corso della mattinata code protagoniste.

Intanto lunedì 22 giugno chiude sulla A26 il casello di Ovada sia in entrata che in uscita dalle ore 8 a mezzanotte. Resta chiuso in entrata il casello di Masone a causa della frana che insiste, di fatto la prima entrata buona oltre il bivio della A10 è Alessandria Sud.

GLI AGGIORNAMENTI

18.00 - A10, Coda di 7 km tra Spotorno e Savona in direzione Italia causa Traffico Intenso

18.00 - A6, Coda di 1 km tra Bivio A6/A10 Savona e Altare in direzione Torino causa Lavori.

17.30 - A10, Coda di 4 km tra Varazze e Arenzano per lavori.

17.30 - A10, Coda di 5 km tra Arenzano e Bivio A10/A26 Trafori per lavori.

17.20 - A10, Coda di un km tra bivio A10 e Albisola per lavori.

17.00 - A7, Coda di 3 km tra Genova Bolzaneto e Busalla per lavori

16.30 - A12, Coda di 5 km tra Rapallo e Recco per lavori.

15.30 - A12, Coda tra Genova Nervi e Genova est per lavori.