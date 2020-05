Autostrade caos, slitta riapertura Genova Est e chiude anche l'allacciamento A7/A12

GENOVA - Ancora disagi per chi si deve muovere in Liguria attraverso le autostrade. In piena notte è arrivata la comunicazione che il casello di Genova Est resterà chiuso per ulteriori 24 ore e la sua riapertura sia in entrata che in uscita è riprogrammata per mercoledì 27 maggio alle ore 6.

Ma il problema più evidente è che l'allacciamento tra la A7 e la A12 resterà chiuso per almeno una settimana per consentire dei controlli sulla galleria 'Rivarolo IIIA'. E qui scatta la problematica maggiore, chi dalla A7 scende e deve dirigersi verso La Spezia è obbligato a uscire a Genova Ovest e rientrare subito nello stesso casello e quindi riprendere la marcia in direzione Levante. La problematica maggiore infatti si registra attorno al casello. E ancora segnate code superiori ai 6 km tra Busalla e il bivio A7/A10 per lavori.

CASELLO GENOVA EST - Ancora uno slittamento per la riapertura del casello di Genova Est. Sul sito di Autostrade per l’Italia si legge che l’entrata e l’uscita dal casello è prevista per mercoledì 27 maggio alle ore 6. Entrata consigliata verso Livorno: Genova Nervi. Entrata consigliata verso Genova: Genova Ovest su A7 Milano-Genova.

Continua dunque a essere posticipata la riapertura del tratto di strada chiuso da giovedì sera per consentire i controlli da parte del Mit sulle condizioni delle gallerie. In quelle verifiche era emerso che la galleria Campursone II, quella che per chi vuole entrare in autostrada si trova immediatamente dopo il casello, aveva necessità di ulteriori ispezioni. La nuova riapertura era programmata per lunedì mattina ma la domenica è arrivata la comunicazione dello slittamento dell’apertura a martedì mattina sempre alle ore 6. Invece nulla da fare, con un ulteriore comunicato Autostrade spiega che la riapertura del casello di Genova Est è riprogrammata ulteriormente alle ore 6 di mercoledì 27 maggio.

Secondo quanto riferito da una nota di Autostrade "durante la fase finale delle lavorazioni in corso nella galleria "Campursone II", si è verificato un guasto improvviso a una pompa di iniezione dei materiali necessari per completare gli interventi di ripristino e riaprire al traffico la galleria e la stazione di Genova est". A quel punto è stata recuperata una pompa sostitutiva la il problema ha causato uno slittamento di 24ore per la riapertura.

ALLACCIAMENTO A7/A12 - Ma quella del Casello di Genova Est non è l'unica chiusura attorno al nodo autostradale genovese che crea disagi. Da lunedì notte nell’ambito del programma di ispezioni nei fornici, che si completerà nella prima metà di giugno, è stato chiuso anche il ramo di allacciamento A7/A12 per chi, provenendo da Milano, è diretto verso Livorno. La chiusura è determinata dalla necessità di completare gli approfondimenti tecnici previsti dai protocolli del Mit per portare avanti controlli approfonditi nella galleria 'Rivarolo IIIA'. Questo vuol dire che chi scende dalla A7 direzione Genova e con l'intenzione di dirigersi verso il Levante è obbligato a uscire a Genova Ovest e quindi fare rientro dallo stesso casello per proseguire in direzione Levante.

Durante le ispezioni verranno utilizzate tecnologie quali georadar, videoendoscopie, martinetti piatti e carotaggi da parte degli ispettori del pool di società esterne chiamate al compito. Per la durata della chiusura, attualmente stimata in una settimana, agli utenti che, lungo la A7, da Milano sono diretti sulla A12, si consiglia di proseguire sulla stessa A7 fino a Genova ovest, dove rientrare, seguendo le indicazioni per la A12.

E proseguono dunque le polemiche attorno ai tanti cantieri autostradali che interessano la Liguria. Dalle istituzioni locali è arrivata forte la richiesta di una soluzione capace di conciliare da una parte la sicurezza della rete e dall'altra la possibilità di muoversi soprattutto in previsione della riapertura dei confini tra le regioni al momento prevista per il 3 giugno, quando si aspetta un aumento dei flussi turistici nelle Riviere della Liguria. Per questo motivo oggi a Genova il governatore Toti incontrerà l'amministratore delegato di Autostrade per l'Italia Tomasi per fare il punto sulla situazione. Proprio lunedì il presidente della Regione si è lamentato dei numerosi cantieri presenti (LEGGI QUI) .