Autostrade caos, Genova Pegli e Pra' chiudono in direzione centro per una settimana

GENOVA - Saranno giorni lunghi, intensi e ancora una volta non privi di problemi per quanto riguarda gli spostamenti nel nodo autostradale genovese. Tutto dipende dal piano lavori di Autostrade per l'Italia che dalle ore 6 di mercoledì 22 luglio chiuderà il casello di Pegli sia in entrata che in uscita in direzione Genova centro.

Una situazione che durerà per diversi giorni, almeno fino alla sera di martedì 28 luglio, quando alle ore 20 dovrebbe riaprire. Situazione simile per quanto riguarda il casello di Pra' che chiuderà sempre in diregione Genova in entrata ma resterà aperto in uscita.

Contestualmente cambia la situazione sulla carreggiata che viaggia da Genova verso Ponente con i caselli chiusi dallo scorso 10 luglio. In questo caso nel dettaglio riapre il casello di Pegli in entrata in direzione Savona e in uscita per chi arriva da Genova. Mentre Pra' riapre in uscita per chi arriva da Genova.

Ma con le nuove chiusure facile immaginare che si creerà il caos lungo la viabilità alternativa, quindi lungo l'Aurelia. La strada statale che vive una situazione già fortemente critica la sera quando durante la notte chiude il tratto tra il bivio tra la A26/A10 e Arenzano. Proprio per evitare che i mezzi pesanti che arrivano da Piemonte e Lombardia siano costretti a uscire a Genova Aeroporto è stata lasciata aperta almeno la possibilità di uscire a Pra' per poi dirigersi verso il Ponente.

Questo intanto il quadro delle prossime chiusure:

A7 - tratto chiuso tra Genova Ovest e bivio per la A12 in direzione Milano dalle 22 del 21/07 alle 6 del 22/07.

A7 - tratto chiuso tra Busalla e Genova Bolzaneto in direzione Genova dalle ore 22 del 21/07 alle 6 del 22/07.

A10 - tratto chiuso tra bivio A26 e Arenzano direzione Ponente dalle 21 del 21/07 alle 7 del 22/07.

A10 - l'uscita e l'entrata di Genova Pegli in direzione Genova è chiusa dalle 6 del 22/07 alle 20 del 28/07.

A10 - l'entrata di Genova Pra' in direzione Genova è chiusa dalle 6 del 22/07 alle 20 del 28/07.

A12 - tratto chiuso tra Lavagna e Rapallo in direzione Genova dalle ore 22 del 21/07 alle 6 del 22/07.

A12 - il casello di Rapallo in entrata verso Livorno è chiuso dalle ore 6 del 22/07 alle 20 del 28/07.

A26 -tratto chiuso tra bivio A10 e Ovada in direzione Nord dalla mezzanotte del 22/07 alle 5 del 22/07.