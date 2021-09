Aurelia bis, Paita risponde a Toti: "Mi spiace si sia risentito, ma non ha fatto molto"

"Mi spiace che il presidente Toti si sia risentito per le mie parole sui ritardi nella realizzazione dell'Aurelia bis". Lo dichiara Raffaella Paita, presidente della Commissione Trasporti della Camera, a proposito della risposta del presidente della regione Liguria Giovanni Toti.

Aurelia Bis, Toti a Paita: "Se si fa come Anas ci vogliono 10 anni, devono intervenire rapidamente"

"Probabilmente, si sente in colpa - prosegue la Paita - per non avere fatto molto in questi anni, considerato che tutte le opere sono ferme allo stadio in cui le lasciai quando ero assessore regionale, ovvero al livello di progettazione. E' un peccato che il presidente della Regione Liguria voglia a tutti costi fare polemiche perché l'incontro di oggi di Ventimiglia con i tanti sindaci è stato positivo. Grazie al nostro lavoro infatti siamo riusciti a inserire, nell'elenco delle opere commissariate, l'Aurelia bis-Imperia e ci stiamo impegnando affinché avvenga lo stesso per la Sanremo- Ventimiglia", conclude.