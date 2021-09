Aurelia Bis, Toti a Paita: "Se si fa come Anas ci vogliono 10 anni, devono intervenire rapidamente"

IMPERIA - La collaborazione tra le diverse anime del governo Draghi potrebbe iniziare proprio dalla Liguria, dove due tra i principali partiti centristi, Coraggio Italia di Giovanni Toti e Italia Viva di Matteo Renzi, potrebbero trovare un terreno di collaborazione. Partendo, magari, dalla situazione delle infrastrutture e da una comune visione su questo argomento. Ecco perché il presidente Toti ha chiesto a Raffaella Paita, autorevole esponente di Italia Viva e presidente della Commissione trasporti della Camera, di collaborare alla realizzazione dell'Aurelia Bis.

"L’Aurelia Bis è un’infrastruttura che spetta ad Anas, non a Regione Liguria. Il mio invito rivolto agli esponenti parlamentari è quello di lavorare insieme per spingere il nuovo presidente della holding Fs e i futuri amministratori di Anas, non ancora nominati, a rimboccarsi le maniche e portare avanti rapidamente una progettazione definitiva, esecutiva e una gara d’appalto".

Così il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti risponde alla presidente della commissione Trasporti della Camera Raffaella Paita sul prolungamento dell’Aurelia Bis da Sanremo fino a Ventimiglia."

“Anas – ricorda Toti - è un’agenzia governativa che gestisce la nostra viabilità statale come in tutta Italia e sa benissimo che in Liguria serve il ricongiungimento dei tratti di Aurelia bis, che abbiamo ereditato anni fa. Abbiamo aspettato per oltre 2 anni e mezzo il ri-appalto di un cantiere a Spezia ed è bloccata la variante di Savona in attesa della riprogettazione e del ri-appalto di un ulteriore cantiere bloccato”.

Nonostante i problemi, la tratta Sanremo-Taggia è quasi completata, se non per circa 3,5km di strada, quasi completamente in galleria. E' la tratta Bordighera-Ventimiglia a essere al centro dello scambio di battute tra il pesidente di Regione Giovanni Toti e alla presidente della commissione Trasporti della Camera Raffaella Paita:il progetto definitivo prevede nove svincoli e otto gallerie, decgestionerebbe il traffico della città di Ventimiglia ma, allo stesso tempo, quello proveniente dalla Francia.

Per quanto riguarda il prolungamento dell’Aurelia Bis fino a Ventimiglia, ha aggiunto Toti: "Se si fa bene, si fa in un anno e mezzo, se si fa come Anas, servono 10 anni: di questo credo dovrebbero occuparsi la Commissione Trasporti della Camera, i ministri, i sottosegretari e tutti coloro che hanno voce in capitolo in un governo che sta dando grandi speranze al Paese e spero le dia anche all’Aurelia. Da parte nostra – conclude - c’è la piena consapevolezza dell’importanza di questa infrastruttura e la totale disponibilità a lavorare perché sia realizzata rapidamente".