Anche a New York tifosi rossoblucerchiati in campo contro il Coronavirus

GENOVA - Anche i club di tifosi di Genoa e Sampdoria di New York partecipano, insieme con tutti gli altri sodalizi di tifosi di calcio presenti nella Grande Mela, partecipano alla raccolta di fondi per l'emergenza Covid-19.

"In questo momento storico così difficile e inaspettato - spiega il comunicato di 34 club di tifosi newyorkesi - abbiamo tutti necessità di stare uniti e di dimostrare di essere comunità nonostante la distanza “forzata” a cui siamo soggetti. Quello che tiene uniti molti di noi è la passione per lo sport più amato al mondo e che ha spinto i supporters di 34 Fan Club calcistici di NY (di 8 differenti Nazioni) – con il patrocinio del CONI e l’appoggio media di IFTV – a riunirsi per una iniziativa benefica di raccolta fondi contro il Coronavirus.

"Tramite una pagina di Go Fund, tutti i club menzionati sotto, solleciteranno donazioni che verranno interamente devolute alla NYC Health + Hospitals, il più grande servizio sanitario pubblico di tutti gli USA. Questo fondo contribuirà ad aiutare più di un milione di newyorchesi in circa 70 locations – dislocate sui 5 boroughs della “grande Mela” che non hanno accesso alla sanità privata e che non possono permettersi i costi delle cure ospedaliere. Vogliamo mostrare gratitudine verso tutti coloro che lavorano in prima linea in questa emergenza".

Aiutateci a dare un simbolico “cartellino rosso” al Coronavirus e donate seguendo le istruzioni sul link qui sotto. Ogni sforzo conta!"

Link per le donazioni: https://bit.ly/KickCoronavirus

Ecco i club partecipanti:

AC Milan Club New York City (Associazione Calcio Milan)

American Outlaws NYC (U.S. Soccer)

Blackburn Rovers Supporters NYC/New York Rovers (Blackburn Rovers Football Club)

Eintracht Frankfurt Fan Club New York (Eintracht Frankfurt)

FC Bayern München Fanclub NYC (Fußball-Club Bayern München AG)

FC St. Pauli Fans NYC/East River Pirates (Fußball-Club St. Pauli von 1910 e.V.)

Genoa Club New York (Genoa Cricket and Football Club) genoaclubny@gmail.com

Hellas Verona NYC (Hellas Verona Football Club)

Inter Club “Massimo Moratti” USA (Football Club Internazionale Milano)

Juventus Official Fan Club Empire State (Juventus Football Club)

Lazio Club NYC “Giorgio Chinaglia” (Società Sportiva Lazio)

Les Gones NYC (Olympique Lyonnais)

LFCNY/Liverpool FC Supporter’s Club of NYC (Liverpool Football Club)

Millonarios NY (Millonarios Fútbol Club)

Molamerica Soccer Club (Molamerica Soccer Club)

MUFC New York Reds (Manchester United Football Club)

Napoli Club NYC (Società Sportiva Calcio Napoli)

New York Blues (Chelsea Football Club)

New York Foxes (Leicester City Football Club)

New York Owls (Sheffield Wednesday Football Club)

New York Spurs (Tottenham Hotspur Football Club)

New York Villans (Aston Villa Football Club)

NYC Hammers (West Ham United Football Club)

NYC Swans (Swansea City Association Football Club)

Peña Atleti New York (Club Atlético de Madrid)

Peña Bética de NY (Real Betis Balompié)

Penya FC Barcelona NYC (Futbol Club Barcelona)

Penya VCF USA (Valencia Club de Fútbol)

PSG Club New York City (Paris Saint-Germain Football Club)

River Plate New York (Club Atlético River Plate)

Roma Club New York (Associazione Sportiva Roma)

Sampdoria Club New York (Unione Calcio Sampdoria)

Stateside Seagulls (Brighton & Hove Albion Football Club)

Viola Club New York (ACF Fiorentina)