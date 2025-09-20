Zena Hip Hop Connection, la rassegna che celebra la musica che si contamina

Zena Hip Hop Connection, la rassegna che celebra la cultura hip hop in tutte le sue espressioni, torna con il suo secondo appuntamento domenica 21 settembre presso la Radura della Memoria dove si alterneranno sul palco esibizioni live di tanti promettenti artisti del panorama attuale. Il progetto, organizzato e promosso da Genova Hip Hop Festival e da OPS Eventi, nasce dalla convinzione che la cultura possa diventare motore di cambiamento solo se si apre, si contamina e si fa occasione di relazione, trasformando le periferie in luoghi di produzione artistica e crescita collettiva.

Headliner della serata saranno Disme, portavoce della Drilliguria che negli anni ha saputo dare al rap di provincia una risonanza nazionale, e Young Slash, tra i nomi più promettenti del panorama urban. Con loro si esibiranno Chicuta, rapper genovese emergente; Joelz, giovane promessa della scena urban; Risen, Sossy, Baska & Jordan e Disti DJ. Due tour guidati, alle 17.30 e alle 18.30, partiranno dalla Radura della Memoria per scoprire Certosa e i suoi tantissimi murales, che la rendono un vero e proprio museo a cielo aperto grazie al progetto “On The Wall” di Walk the Line. La partecipazione è gratuita con offerta libera.

