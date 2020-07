Ambulanze bloccate nel traffico, Toti: "Alcuni pazienti ci mettono il triplo del tempo"

GENOVA - "A conferma della grave situazione sulle nostre autostrade, ecco i dati che arrivano dal 118. In 18 comuni dell'area genovese, i primi analizzati, le ambulanze percorrono abitualmente l'autostrada per raggiungere gli ospedali cittadini e i tempi di percorrenza nell'ultimo mese sono clamorosamente aumentati: dal 30% al 50%, con punte fino al 300% in più rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente". Lo scrive il governatore della Regione Liguria Giovanni Toti in un post pubblicato sulla sua pagina Facebook in merito ai disagi per gli utenti, tra lunghe code e traffico sul nodo autostradale genovese, per via di cantieri e monitoraggi.

"Praticamente - sottolinea Toti - alcuni pazienti ci mettono il triplo del tempo normale! E nonostante questi dati allarmanti, nonostante le lettere e gli appelli quotidiani, dal Ministero dei Trasporti non abbiamo ottenuto neanche una risposta". "Noi - conclude - pretendiamo un piano che liberi la nostra regione dalla morsa del traffico, che garantisca la sicurezza di cittadini, lavoratori e turisti domani senza comprometterla oggi. Basta mettere la testa sotto la sabbia, chi ha responsabilità se le assuma e in fretta".