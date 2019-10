Alluvione in valle Stura: torrente esondato, allagamenti, frane e paesi semi isolati

ROSSIGLIONE - Frane, strade interrote, il torrente Stura esondato in località Maddalena, persone evacuate e paesi semi isolati. Un vero e proprio nubifragio si è abbattuto tra il pomeriggio di lunedì e la notte in valle Stura e valle Orba. La situazione più pesante a Campo Ligure e Rossiglione dove il sindaco Katia Piccardo nel cuore della notte ha lanciato a tutti i cittadini l'appello di andare a rifugiarsi nei piani alti delle abitazioni e di non avvinarsi ai corsi d'acqua. Tutta colpa di una cella temporalesca autorigenerante che per ore ha prodotto un vero e proprio nubifragio nella zona. Coinvolte pesantemente le aree del basso Alessnadrino. Vista la situazione e i gravi danni i sindaci di Rossiglione, Campo Ligure e Masone hanno deciso di tenere tutte le scuole di ogni ordine e grado chiuse per oggi martedì 22 ottobre.

A causa dell'insistere del maltempo una frana si è verificata su un condominio a Rossiglione nel pomeriggio: una persona è stata estratta dalle macerie da parte dei vigili del fuoco e trasportata in ospedale per accertamenti ma le sue condizioni non sembrerebbero gravi. Evacuate precauzionalmente tutte le famiglie, circa 30 persone. Dal Comune di Rossiglione era arrivato un messaggio chiaro a tutta la popolazione: "Siete pregati di restare in casa e di non mettervi in moto per nessuna ragione". Numerosi gli allagamenti che hanno reso necessario l'intervento dei vigili del fuoco del soccorso alluvionale. La perturbazione ha poi colpito anche la costa soprattutto nella zona tra savonese e ponente genovese ma forunatamente si è presto esaurita. Intorno alle 5 la cella temporalesca ha smesso di produrre i suoi effetti.

LE STRADE - Intorno alle 2.30 il Comune di Rossiglione segnala una frana sulla strada statale 456 all'altezza del cotonificio, invase entrambe le carreggiate. Dopo l’Intervento degli uomini della protezione civile e dei vigili del fuoco sono stati rimossi gli ostacoli e ripristinato il senso unico alternato. Risulta invece completamente bloccata la viabilità tra Rossiglione e Campo Ligure a causa di altre sue frane. Grave frana segnalata anche sulla SP41 in località Gargassino al km 2+300. Entrambe le carreggiate sono completamente invase da materiale.

La viabilità da Rossiglione per Tiglieto al momento è completamente interrotta. Complicata anche la situazione a Campo Ligure, dove la strada che da Masone porta in paese è ostruita dalle frane, il paese si raggiunge solo a piedi da quel lato. Il comune di Rossiglione invita tutti a non usare o comunque a limitare al massimo gli spostamenti e l'uso dei mezzi privati. Questo per permettere le operazioni di sgombero delle principali strade, prima fra tutte la strada statale verso Masone e verso Rossiglione.

I TRENI - A causa dell'alluvione da lunedì sera la circolazione ferroviaria tra Genova-Milano, Genova-Torino e Genova-Ovada è rimasta interrotta. I tecnici hanno lavorato e solo questa mattina è stato possibile far ripartire al circolazione lungo l'asse Genova MIlano e Genova Torino con un servizio limitato. Resta sospesa la tratta Genoova-Acqui. La nota di Trenitalia: Sulla Genova – Milano, i treni viaggiano a velocità ridotta tra Arquata e Cassano, prevista la cancellazione di alcuni treni a lunga percorrenza. Sulla Genova – Torino, i treni viaggiano a velocità ridotta tra Novi Ligure e Arquata. Prevista al momento una riduzione dell’offerta, con la cancellazione dei treni della relazione Alessandria – Arquata. Rimane interrotta la circolazione sulla Genova – Acqui tra Ovada e Campoligure, tratta in cui è stato istituito un servizio sostitutivo con bus che percorre via autostrada.

I DATI - Nelle ultime 24 ore sono state misurate cumulate localmente molto elevate, tutte concentrate sul centro della regione: Campo Ligure 502.4 mm, Prai 441, Rossiglione 384.8, Urbe 307, Sciarborasca 210, Piampaludo 180. Il record orario a Campo Ligure che ha fatto registrare ben 108 mm di pioggia in un'ora. Federico Grasso di Arpal spiega anche il dato sulle temperature: Ci sono 4-5 gradi in più rispetto alla media stagionale sia per quanto riguarda le massime che le minime"

AUTOSTRADA - Nell'Alessandrino, a Serravalle Scrivia, è stato chiuso per lungo tempo il casello della A7 Milano-Genova in uscita, riaperto solo in tarda nottata. A Gavi è esondato il torrente Nerone ed è stato chiuso il guado sul fiume Lemme che è uscito dagli argini anche a Fraconalto, ai confini con la Liguria. Una Fiat Panda 4x4 guidata da un ultrasessantenne è stata travolta dall'acqua e si è ribaltata. L'uomo, bloccato e preso dal panico, è riuscito comunque a dare l'allarme ed è stato poi soccorso da vigili del fuoco e carabinieri.