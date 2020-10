Alluvione a Ventimiglia, c'è una vittima: è un 62enne

VENTIMIGLIA - C'è una vittima certa causata dall'ondata di maltempo che tra venerdì e sabato il Ponente della Liguria. Si tratta di Carmelo Alfano, dipendente della Docks Lanterna di Ventimiglia.

Il corpo dell'uomo è stato ritrovato nei giorni scorsi tra la costa e la Val Roja. Alfano, 62 anni, doveva entrare in servizio nella notte di sabato ma non è mai arrivato al lavoro con la sua auto che sarebbe finita trascinata dalla forza del fiume Roja. I familiari non sentendolo hanno dato l’allarme, gli inquirenti si sono attivati per le sue ricerche. A quel punto è arrivato il riconoscimento.

Quello di Alfano è infatti uno degli cadaveri ritrovati in queste ore lungo la costa imperiese. Per gli altri visto lo stato di decomposizione si sospetta che arrivino da un camposanto devastato dalla furia delle acque in territorio francese e trascinati dalla corrente lungo le coste del ponente ligure. Sembrava fino a questo momento escluso il fatto che l'alluvione avesse causato vittime in Liguria anche considerando che alla prefettura di Imperia fino a lunedì non erano arrivate segnalazioni di persone disperse. Oggi la tragica notizia che si unisce a quanto accaduto a Bajardo, dove sempre lunedì sera due operai sono morti sul lavoro mentre erano impegnati a rimuovere legna e detriti trascinati dall'acqua (LEGGI QUI) .