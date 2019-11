Allerta rossa: cancellata la puntata di Liguria Ancheu in diretta dalla Gioventù

GENOVA - La puntata in diretta di Liguria Ancheu di stasera, dal Teatro della Gioventù di Genova, è annullata.

Davanti all'alerta rossa che scatterà dalla mezzanotte, Primocanale lascia spazio alla cronaca e agli aggiornamenti meteo dall'intera Liguria cancellando la trasmissione in scena presso il palco di via Cesarea e in diretta televisiva.

Sarebbe stata una serata ricchissima di artisti. Assieme al professor Franco Bampi, infatti, erano previsti i Trilli, Mark Harris, tastierista di Fabrizio De Andrè, la musica di Davide Muro, le note del dialetto di Calasetta e il Coro Mani Bianche.

La speranza è che un'offerta così ricca possa essere recuperata al più presto, intanto, Liguria Ancheu farà regolare ritorno in onda venerdì prossimo 29 novembre alle 21.