A Viaggio in Liguria le idee per regali di qualità con la compagnia del grande jazz

GENOVA - Puntata inedita quella di Viaggio in Liguria: il format del mercoledì sera di Primocanale caratterizzato dall'immancabile presenza del cucinosofo Sergio Rossi. Dopo il focus sul mercato ortofrutticolo di Genova Bolzaneto, con un'incursione negli orti della medesima vallata, il programma torna in diretta dagli studi di Terrazza Colombo e sarà così per le prossime tre settimane mediante approfondimenti sull'attualità del territorio, l'agricoltura e l'approssimarsi del Natale.

Questo mercoledì 9 dicembre, per esempio, un avvio dedicato all'impegno di Regione per la campagna legata a regali di fine anno con prodotti liguri all'insegna della qualità. A seguire, l'esperienza di un imprenditore agricolo impegnato nella riscoperta delle verdure "povere" di un tempo attraverso format di ricette accessibili a tutti. A margine anche idee originali legate agli scambi di auguri nell'epoca del Covid.

Grande novità, poi, nella seconda ora di trasmissione in cui Viaggio in Liguria diventerà Viaggio nel Jazz: nella splendida location Terrazza Colombo si esibirà il trio "Esperanto" composto da Rodolfo Cervetto alla batteria, Luca Falomi alla chitarra e Riccardo Barbera al contrabbasso.

La formula di Viaggio in Liguria abbinata a Viaggio nel Jazz, nata dalla collaborazione di Primocanale con Louisiana jazz Club, Count Basie e associazione Esperanto, proseguirà anche i prossimi mercoledì di dicembre con l'alternanza di prestigiosi gruppi musicali. Musica e non solo: non mancheranno panoramiche sul mondo jazz e su quello dei club, duramente colpiti in questo periodo. Un modo per permettere ai professionisti dello spettacolo di continuare ad esibirsi e per regalare ai telespettatori un'ora di emozioni, rimanendo a casa.