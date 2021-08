A Santa Margherita il 'flash mob' per sensibilizzare sulla tragedia delle donne afghane

SANTA MARGHERITA LIGURE - Un flash mob '100donnevestitedirosso' per sensibilizzare sulla tragedia delle donne afghane si svolgerà domani a Santa Margherita Ligure alle 22 in Piazza Martiri.

A organizzarlo la cantautrice Alessia Ramusino, nominata ambasciatrice Unicef per l'impegno che nella sensibilizzazione su temi sociali come la lotta contro la violenza sulle donne. Parteciperà come madrina l'assessora alla Cultura e alle Politiche sociali di Regione Liguria Ilaria Cavo. Il Flash mob '100donnevedstitedirosso' gira l'Italia dal 2017 con l'obiettivo di diffondere la cultura del rispetto contro ogni forma di violenza ed è da sempre dedicato alle donne di tutto il mondo. Lunedì sarà particolarmente dedicato alle donne afghane che con il ritorno dei talebani sono i soggetti più a rischio di violenza, dopo che in questi anni hanno faticosamente studiato, lavorato e fatto impresa e con tutta probabilità non potranno più farlo.

"La serata dedicata al G20 delle donne - spiega l'assessore regionale alla Cultura e alle Politiche Sociali Ilaria Cavo - rappresenterà un importante palcoscenico per sensibilizzare al tema dei diritti femminili, come bene ha saputo fare in questi anni Alessia Ramusino. La cultura è il veicolo più immediato per dare messaggi -aggiunge -, per creare un momento di consapevolezza collettiva anche per noi che viviamo in Occidente e non abbiamo mai conosciuto momenti così bui".

"Tutti devono prendere coscienza della piaga sociale caratterizzata dalla Violenza sulle Donne, ma soprattutto ciascuno di noi deve mettere in moto e in atto provvedimenti volti a sconfiggere il fenomeno - afferma Ramusino -. Ognuno secondo le proprie possibilità". Il grido 'yallah' del flash mob a Santa Margherita sarà rivolto alle donne del G20 che possono ascoltare il grido di tutte le donne che chiedono aiuto, dignità sociale, pari opportunità e parità di genere per prendere decisioni importanti per il futuro dell'umanità, in particolare le donne afghane.