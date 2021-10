A caccia di tartufi in pieno a centro a Genova, la dimostrazione di due cani esperti

GENOVA - Cercasi tartufi in centro a Genova: in un’annata difficile in cui tutti lo vorrebbero, con cifre lievitate anche per avere poco più di 30 grammi, in pieno centro città si è tenuta una curiosa dimostrazione di come avviene l’arte della caccia al tartufo, un vero e proprio talento che si basa sul tartufaio e il suo cane. In occasione della manifestazione 'Tartufando' due cani addestrati Lagotto hanno dato prova di come funzioni la ricerca nei boschi.

Si annusa, si corre e si scava dando l’avviso al proprio padrone del prezioso ritrovamento. “Non è vero che non può essere fatto in poco tempo, si fa con gli anni con il cane che si cresce e si addestra prima di riuscire a creare un’empatia e una simbiosi uniche che portano dei frutti sotto terra”, Aldo Picalli sindaco di Millesimo.

E la Liguria detiene con il Piemonte i ‘frutti’ più pregiati di tutta Italia. Ma quest’anno il bilancio non è dei migliori. "I nostri tartufai dicono che la stagione è molto arida di terra, di tartufi e di funghi perché non ci sono state grandi piogge per cui è un po' problematica".