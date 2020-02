"Bucci ti appendiamo", scritta di minaccia verso il sindaco di Genova

GENOVA - Ancora un caso a Genova di una scritta sui muri contro le istituzioni. Dopo il governatore Toti questa volta a essere stato preso di mira è il sindaco Bucci.

In un muro con la scritta gialla si legge “Bucci ti appendiamo”, appena sotto poi il disegno di una falce e del martello. La scritta si trova nel quartiere di Sturla.

Immediata è arrivata la solidarietà del presidente della Regione Toti che in un post su Facebook ha scritto: “Solidarietà al sindaco Bucci, un grande uomo delle istituzioni, sempre in prima fila dalla parte dei cittadini, che non merita sicuramente una scritta del genere. Anche se probabilmente verrà minimizzata dalla sinistra e definita propaganda, io la trovo grave, vergognosa e da condannare, senza se e senza ma qualsiasi sia la sua data. E comunque non ci fate paura, perché prima di prendere Bucci ne dovete fare di chilometri, cari fomentatori d'odio... forza Marco, avanti insieme a testa alta”.

Proprio negli scorsi giorni il governatore della Liguria era finito al centro delle polemiche per una scritta di minacce presente in un sottopasso nel quartiere genovese di Sampierdarena. In quel caso la scritta citava: "Toti a testa in giù". Scritta poi cancellata.