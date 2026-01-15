A Viaggio in Liguria santuari, buona tavola, le mostre - La puntata

Viaggio in Liguria, cosa fare a gennaio nella nostra regione? Questa puntata propone tante occasioni diverse, tutte percorribili anche se il meteo dovesse "guastarsi". La puntata è visibile sempre disponibile on demand dal sito primocanale.it.

Tutti i segreti della Guardia

Il parroco rettore del Santuario di Nostra Signora Madonna della Guardia Don Andrea Robotti, ha accolto in un momento di rara intimità le nostre telecamere di Viaggio in Liguria. Don Andrea ci ha aperto le porte della sacrestia, concedendoci il privilegio di assistere al rito silenzioso della vestizione prima di celebrare la messa della mattina. Oltre il Santuario abbiamo voluto testimoniare in questa puntata speciale la bellezza di questo suggestivo luogo posto a 820 di altezza sul monte Figogna facente parte del comune di Ceranesi.

Il presepe di Sori

Durante il periodo delle festività e anche oltre, nella chiesa parrocchiale di Santa Margherita Vergine e Martire, la chiesa principale di Sori, viene allestito un presepe tradizionale che può essere ammirato dai fedeli e dai visitatori sino alla prima settimana di febbraio con orari di apertura stabiliti dalla parrocchia (di solito al mattino e nel pomeriggio). A Sori la realizzazione del presepe non è solo un elemento singolo ma si inserisce in una tradizione natalizia diffusa in tutto il territorio. Oggi le telecamere di Viaggio in Liguria vi fanno scoprire la bellezza di questo presepe curato e costruito nei minimi particolari da sapienti mani.

Gli stampi per i testaieu

A Iscioli, località della Val Graveglia, abbiamo conosciuto una coppia di anziani che produce ancora, in casa propria, i testetti in terracotta che servono da stampi per realizzare i testaieu (testaroli), dischetti di pasta conditi poi con pesto o ciò che si preferisce. E i testaieu vengono poi cotti in mezzo ai testetti che vengono impilati uno sopra l'altro. Dopo averli scaldati sul fuoco vivo.... una antica tradizione che viene portata avanti nelle sagre di paese, soprattutto nel centro-levante della Liguria.

A tutta arte a Sarzana

Dopo il tentativo di Savona e La Spezia, è Sarzana per la Liguria a presentare la propria candidatura a capitale della cultura 2028. Nel mentre si lavora già alla valorizzazione della ricchezza del patrimonio storico e artistico della cittadina della Val di Magra, partendo dall’utilizzo degli spazi per mostre ed esposizioni. Siamo andati a visitare le due mostre ospitate dalla Fortezza Firmafede, da un lato un maestro del Novecento dal segno e colore vibrante: Renato Guttuso, dall'altro il tono dissacrante, provocatorio e fortemente critico dei vizi e paradossi della società contemporanea di Giuseppe Veneziano.



Con Elisabetta Biancalani, Emanuela Cavallo, Franco Nativo.

Un'opera del Veneziano in mostra a Sarzana