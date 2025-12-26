A Viaggio in Liguria luci e atmosfere delle feste - La puntata

Una nuova puntata di Viaggio in Liguria ancora a tema natalizio: le luci delle feste, da Genova allo spezzino, la magia della neve, i presepi da visitare.

Le luci di Natale

Cinquemila candele illuminano il natale subacqueo di Tellaro. Il piccolo borgo del comune di Lerici si prepara all’evento più suggestivo dell’anno realizzato da 56 anni dai volontari del borgo. Come ogni anno poi anche la zona del Porto Antico di Genova si illumina per le festività. In questi giorni i moli dei Magazzini del cotone, la Piazza delle feste, la zona della Darsena diventa uno spettacolo di luci e colori tipicamente natalizi.

La magia della neve

A pochi chilometri dalla costa savonese esiste un mondo dove il tempo si ferma, avvolto nel candore della neve e nel silenzio dei suoi boschi sul lungolago. Il Lago di Osiglia, incastonato tra le vette dell'Alta Val Bormida, si trasforma d’inverno in un paesaggio fiabesco. Qui tra sentieri imbiancati e il profumo di legna che arde nei camini del borgo, che la natura selvaggia incontra il calore di una comunità antica. Che sia per una passeggiata con le ciaspole ai bordi dello specchio d’acqua o per il calore di una polenta fumante in una locanda di pietra, sa incontrarsi e condividere emozioni.





I presepi

Tanti i presepi di questa puntata di Viaggio: Pentema, Paggi, La Spezia, Chiavari. Il presepe di Pentema è una suggestiva rappresentazione a grandezza naturale ambientata in un borgo della Val Pentemina che, in occasione del suo trentesimo anniversario, celebra la propria storia e le proprie radici. Il presepe nasce per contrastare lo spopolamento del borgo, negli anni è diventato un'opera d'arte corale che ricostruisce la vita quotidiana della fine del XIX secolo. Il presepe di Paggi si trova sopra a Carasco: realizzato in un antico mulino da una ragazza giovane che segue le orme del padre. Di sono meccanismi, dovizia di particolari, scene rurali, antichi mestieri. Tutto in mezzo al verde della campagna di un piccolo paese che conta una chiesa e poche case. Alla Spezia, nel cuore del quartiere umbertino, chiamato così perché realizzato a fine 800 per dare alloggi ai lavoratori dell’arsenale e inaugurato dal Re Umberto I, trova spazio un presepe “di cortile” alloggiato nei vecchi troggi comuni che avevano le case. Infine andiamo a scoprire un altro presepe che di particolare, questa volta, ha chi lo realizza: la signora Gianna che di Natali ne ha vissuti 105. È una delle donne più longeve d’Italia e la andiamo a trovare a Chiavari dove vive.



Con Elisabetta Biancalani, Emanuela Cavallo, Franco Nativo.