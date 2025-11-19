Duccio Forzano porta la sua regia a Orientamenti: lezione di vita e di mestiere

Duccio Forzano, consulente artistico di Primocanale e regista tra i più noti della televisione italiana, incontrerà venerdì a mezzogiorno i “Dreamers” di Orientamenti 2025 con una lectio magistralis dal titolo “La ripresa sul set come nella vita”, un appuntamento che unisce tecnica, esperienza e racconto personale. L’incontro rientra nel progetto Orientamenti News di Primocanale, che segue la manifestazione con una redazione giovane affiancata da sei studenti genovesi impegnati in un percorso di alternanza scuola-lavoro.

Creatività della regia

La lezione si concentrerà su ciò che significa fare il mestiere del regista oggi, attraverso concetti chiave come “gavetta”, “ascolto”, “rispetto” e “umiltà”. Forzano mostrerà agli studenti come nasce una messa in scena, come si costruisce un linguaggio visivo e come si gestisce il rapporto con artisti e conduttori. Una parte dell’incontro sarà dedicata agli aspetti più tecnici della regia: posizionamento delle telecamere, impostazione narrativa delle riprese e organizzazione di un set complesso.

Carriera televisiva

Genovese, classe 1960, Forzano debutta negli anni Novanta con i videoclip di Claudio Baglioni e approda presto alla televisione. Firma programmi di grande successo tra Rai e Mediaset – da “Stasera pago io” a “Che tempo che fa”, da “Scherzi a parte” ai principali show del prime time – e cura la regia di diverse edizioni del Festival di Sanremo. Ha lavorato accanto a figure come Fiorello, Fazio, Clerici, Morandi e Panariello, passando con naturalezza dalla tv alla regia di concerti, film musicali e grandi eventi live.

Progetti recenti

Negli ultimi anni ha diretto programmi come “Belve”, “Ci vuole un fiore”, “Tutti i sogni ancora in volo” e diversi eventi speciali per Raiuno e Raiplay. È consulente artistico di Primocanale e sta seguendo la preparazione di nuovi progetti, tra cui lo show concerto in programma a Malta il 27 novembre 2025. È autore del romanzo autobiografico “Come Rocky Balboa”, da cui ha tratto un monologo teatrale in debutto nel 2026.