Al Teatro Sociale di Camogli Margherita Antonelli con 'Sofia Matuonto: vita ed opere"

Lo spettacolo venerdì 14 alle 19.30 nell'ambito degli 'Aperitivi a teatro'
di Dario Vassallo

