Al Teatro Sociale di Camogli Margherita Antonelli con 'Sofia Matuonto: vita ed opere"
Lo spettacolo venerdì 14 alle 19.30 nell'ambito degli 'Aperitivi a teatro'
3 secondi di lettura
di Dario Vassallo
TAGS
Ultime notizie
- Ennesima aggressione all'ospedale Scassi: paziente borderline colpisce e minaccia i medici, denunciato
- Picchiò il padre anziano, ridotta la pena per un 50enne
- Perde il controllo della moto sull'asfalto da rifare e cade, due feriti
- Al Teatro Sociale di Camogli Margherita Antonelli con 'Sofia Matuonto: vita ed opere"
- Casa della Comunità di Struppa, ecco come funziona
- Roberto Mancini nuovo mister dell'Al Sadd. Per ora niente ritorno alla Samp
IL COMMENTO
40 anni di ricerche italiane in Antartide, la prima partì da Genova
Dalla gigafactory di Genova a Urso, Brunetta & C: Meloni ha un problema