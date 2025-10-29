Il Nobel Ernaux a Genova: "Scrivere è tutta la mia vita e la letteratura illumina l'esistenza"

× Il tuo browser è obsoleto.

"E' tutta la mia vita": definisce in questo modo cosa sia per lei scrivere Annie Ernaux, Premio Nobel per la letteratura nel 2022, che a Palazzo Ducale ha ricevuto il Premio Europeo Rapallo BPER Banca che ogni anno va a quella che viene giudicata la migliore scrittrice europea. Il suo nome si aggiunge a prestigiose autrici come Catherine Dunne e Amélie Nothomb che hanno ottenuto in passato questo prestigioso riconoscimento: "Sono molto onorata di ricevere questa attestazione di affetto e riconoscenza in un magnifico posto come questo, felicissima di essere per la prima volta a Genova. E' una città che ho visitato e trovato meravigliosa".

Il Premio Nobel per la letteratura Annie Ernaux

A cosa serve, secondo lei, la letteratura? "A vivere meglio, comprendendo di più il mondo". E che rapporto c'è tra la letteratura e la vita? "La letteratura illumina la vita, la vita in generale ma soprattutto la nostra stessa vita". C'è tra quelli che ha scritto un libro che preferisce o sono tutti suoi figli? "I miei libri non sono i miei figli, io ho due figli e mi bastano. Però devo dire che preferisco le opere che ho messo tanto tempo a scrivere e in questa configurazione quelle che amo di più sono Il Posto, Gli Anni e Memorie di ragazza".

