A Viaggio in Liguria il fascino delle terre di confine - La puntata

Da Fascia a Carrega, sui crinali tra Liguria e Piemonte

Verdi pascoli, paesini arroccati, tradizioni culinarie che rispecchiano due culture e tradizioni diverse: sono le terre di confine, quei luoghi che sono liguri ma anche piemontesi, emiliani, toscani, cuneesi, alessandrini, francesi - solo per citare le regioni e le province a noi confinanti - e che custodiscono una varietà incredibile di paesaggi, usi e costumi, ma anche dialetti e storie. Ecco dove vi conduce questa settimana Viaggio in Liguria. Alla scoperta del fascino delle terre che sono o ancora dentro alla Liguria ma sono l'avamposto più vicino al confine, o si trovano già "al di là" di quella linea geopolitica che traccia una fine, certo, ma anche un inizio. E allora eccoci a scoprire Nava ai confini imperiesi, Fascia in Val Trebbia e Carrega Ligure in provincia di Alessandria, il passo del Bocco e la terra tra Liguria ed Emilia, ma anche la Toscana con le cave di marmo di Carrara.

Prima tappa della puntata è a Fascia, in alta val Trebbia, un comune di appena 67 abitanti, con una particolarità: è il paese più alto della Liguria, con i suoi 1118 metri di altezza sul livello del mare. Dalla Liguria al Piemonte: in meno di 15 minuti di auto attraversando la suggestiva zona della casa del Romano, eccoci a Carrega Ligure, che - a dispetto del nome - si trova in provincia di Alessandria. Con Franco Nativo.

Il confine tra Liguria ed Emilia

Secondo confine è quello tra Liguria ed Emilia, dopo il passo del bocco, nell’entroterra del Tigullio. L’ultimo paesino in provincia di Genova è Giaiette, dove vivono solo cinque persone. E i confini sono spesso anche riflessi nella gastronomia, fatta di contaminazioni tra due regioni come in questo caso dove scopriamo i salumi emiliani e le torte tipiche della val di Taro. Oltre il confine ligure andiamo nel primo paese dell’Emilia, a Santa Maria del Taro, dove i pochi residenti si definiscono però più liguri che emiliani. Con Elisabetta Biancalani.

Oltre la Liguria, le cave di Carrara

Un passo oltre il confine ligure di levante per scoprire una particolarità del territorio toscano vicinissimo alla Liguria: andiamo a Carrara e non possiamo che scoprire le cave del marmo bianco delle Apuane. Che si sviluppano in altezza o, grazie alle nuove tecnologie, oggi si sviluppano in profondità. Scopriamo una cava sotterranea … Con Emanuela Cavallo.

Tra Imperia e Cuneo

La borgata ponti di Nava lungo la statale 28 unisce le province di Imperia e Cuneo, accomunate soprattutto dall’enogastronomia e con un legame (e frequentazioni) tra queste due realtà praticamente quotidiano. Alimentari e ristoranti animano la curva di confine, tra questi, abbiamo intervistato Donatella, imperiese ma piemontese d’adozione. Con Alessandra Boero.

