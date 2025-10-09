A Viaggio in Liguria tour tra palazzi, castelli e musei - La puntata

Il castello di Rapallo

Nella nuova puntata di Viaggio in Liguria un tour speciale nella storia: castelli, palazzi e musei per raccontare le tradizioni liguri, i personaggi, le ispirazioni letterarie che il nostro territorio offre.

La prima tappa del "Viaggio" è a Rapallo: il castello sul mare è una postazione difensiva eretta a protezione dello specchio acqueo presso il lungomare Vittorio Veneto. È detto anche castello 'medievale' con una definizione errata poiché la costruzione risale solo alla seconda metà del XVI secolo. È stato chiuso a lungo per i restauri e ora è visitabile. All'interno è presente anche una piccola cappella dedicata a san Gaetano, costruita nel 1688 con la caratteristica cupoletta con campana, ben visibile all'esterno del castello. È il simbolo della cittadina rapallese ed è stato dichiarato monumento nazionale italiano dal Ministero dei Beni Culturali. Restaurate anche le antiche prigioni. Con Elisabetta Biancalani.

Il museo etnografico della Spezia

Nel cuore del centro storico della Spezia trova sede un museo molto particolare formatosi alla fine dell’Ottocento e inaugurato ufficialmente nel 1906. Il museo etnografico è oggi intitolato a Giovanni Podenzana, musicista, etnografo, naturalista e primo Conservatore dei Musei Civici della città. All'interno si trovano costumi, tradizioni e curiosità, un vero e proprio viaggio nel tempo e tornare a fine Ottocento. Con Emanuela Cavallo.

I Palazzi letterari di Chiavari

Nel centro storico di Chiavari un tratto di via Ravaschieri contiene tantissimi palazzi che richiamano a personaggi della storia legati a poeti o romanzi. Sono denominati, non a caso, Palazzi letterari. Tra gli esempi dei legami con la letteratura, il più noto è forse il Palazzo dei Portici Neri che rimanda all’Orlando Furioso di Ludovico Ariosto, ma anche il Palazzo Ravaschieri con il richiamo alle Novelle di Matteo Bandello e il Palazzo Cesena che ricorda una delle dame genovesi amate dal Foscolo. Con Elisabetta Biancalani.

Il museo del fieno di Dolcedo

La puntata di Viaggio in Liguria si chiude con una visita nelle tradizioni contadine del ponente ligure: l’entroterra imperiese ha avuto un passato glorioso tra pascoli, agricoltori e allevatori. Ai piedi del monte Faudo, distese infinite di prati che hanno scritto una pagina di storia della comunità della Val Prino. Il tutto custodito nel museo del fieno dí Bellissimi, sopra Dolcedo. Con Alessandra Boero.

Chiavari, palazzo dei portici neri

Iscriviti ai canali di Primocanale su WhatsApp, Facebook e Telegram. Resta aggiornato sulle notizie da Genova e dalla Liguria anche sul profilo Instagram e sulla pagina Facebook