Genova si ferma e ascolta: musica classica in stazione con l’Orchestra Paganini

Due location davvero inusuali e inedite: l'Orchestra Paganini, giovane realtà musicale genovese che fa dello spirito innovativo e della qualità delle proposte la propria carta vincente, ha scelto di farsi ospitare da RFI nelle stazioni di Piazza Principe e Brignole per i prossimi due appuntamenti del Festival OPA !n City portando così la musica fuori dai luoghi convenzionali, abbattendo le tradizionali barriere e creando un'esperienza accessibile a tutti.

Musica in un contesto non convenzionale

Un invito a fermarsi, anche solo per qualche istante, e lasciarsi avvolgere dalla magia della musica in un contesto non convenzionale che si apre alla città. E per i viaggiatori in transito sarà davvero una sorpresa imbattersi nella musica classica in modo del tutto inaspettato: “Ringrazio tutti coloro che ci hanno sostenuto – ha dichiarato il presidente dell’Orchestra Paganini – ma soprattutto i ragazzi dell’orchestra che con il loro talento, la loro energia e la loro umanità rendono possibile tutto questo”. Giovedì 23 alle 17 saranno le note di Vivaldi, Grieg, Bartok e De Sarasate ad essere diffuse nell’atrio principale della stazione Principe mentre il 30 ottobre sempre alla stessa ora sarà il turno di Brignole ad ospitare musiche di Vivaldi, Bach, Tchaikovsky e Kreisler.

