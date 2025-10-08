Tagliare gli alberi nei boschi e, direttamente lì, squadrarli per renderli trasportabili: nascono così i segantini, così venivano definiti coloro che in diverse valli liguri compivano questa operazione quasi tutti i giorni. Il legname veniva poi trasportato in spalla o sui muli. In questa nuova puntata di Presa diretta andiamo a Favale di Malvaro, in Val Fontanabuona, a conoscere chi ancora oggi detiene queste capacità, ormai in estinzione.
L'antico mestiere dei segantini a Favale di Malvaro in "Presa diretta"
mercoledì alle 22.30, giovedì alle 7.15 e 14.45, venerdì alle 16.30, sabato alle 17.30 e alle 22.30, domenica alle 13 e alle 20.15
di Elisabetta Biancalani
Il cavalletto dei segantini a Favale di Malvaro
