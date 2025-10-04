Il 12 ottobre Genova celebra il giorno di Cristoforo Colombo

Cristoforo Colombo

Il 12 ottobre Genova celebra Cristoforo Colombo con la solenne Cerimonia Colombiana nata negli anni '50 del secolo scorso per ricordare l'anniversario della scoperta dell'America, onorare la figura dell'illustre concittadino e ringraziare quanti hanno contribuito a tenere alto il nome della città in Italia e nel mondo. L'evento, aperto da un intervento della sindaca di Genova Silvia Salis e dai tradizionali saluti ai liguri nel mondo, sarà seguito dalla relazione di Roberto Santamaria, ricercatore dell'Università per Stranieri di Siena, dal titolo "Non solo Colombo: i genovesi dominatori del commercio del marmo nel Mar Mediterraneo".

Successivamente verranno conferiti i Premi Colombiani: Medaglia Colombiana al professor Antonio Musarra, riconoscimento attribuito a "chi di qualunque nazionalità, si sia distinto per ardimento, fervore di studi e di esperienze, audacia di realizzazione in prove di alto significato umano o in efficaci contributi alle conquiste scientifiche ed alla loro divulgazione". Premio Internazionale delle Comunicazioni "Cristoforo Colombo" al Corpo delle Capitanerie di Porto-Guardia Costiera, destinato a "a chi abbia maggiormente contribuito con una scoperta, ricerca, opera o iniziativa, sia dal punto di vista tecnico-scientifico che da quello sociale ed umano, al progresso delle comunicazioni, intese come mezzo di sviluppo economico e civile e di avvicinamento e collaborazione tra i popoli".

Il Premio Internazionale dello Sport a Giovanni Malagò, conferito "all'atleta, allo sportivo o all'ente, associazione o persona che comunque abbia meglio contribuito nell'anno a valorizzare lo sport, considerato non solo nei suoi aspetti fisici ed agonistici, ma anche in quelli spirituali ed educativi". Medaglia Città di Genova a Mirella Alloisio per l'impegno nel rafforzare i valori e l'identità della comunità. La cerimonia si concluderà con l'offerta dell'olio da parte del Comune di Riomaggiore per la lampada votiva che arde presso le ceneri di Cristoforo Colombo custodite nel Faro di Santo Domingo. Tra gli eventi collaterali, il 12 ottobre è previsto il 34° Corteo Storico Colombiano: alle 15 partenze del "Corteo del Nuovo Mondo" da via Garibaldi fino al Porto Antico dove una barca simulerà lo sbarco di Cristoforo Colombo a San Salvador il 12 ottobre 1492.

