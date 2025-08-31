A “Ti ricordi?” la nascita delle Br e l’inizio del terrorismo

Possiamo dire che le Brigate rosse sono nate a Genova? Beh certamente la nostra città ha avuto un ruolo strategico nella nascita degli Anni di piombo, tra la fine degli anni Sessanta e l’inizio degli anni ’80.

Comincia così la penultima puntata della serie di “Ti ricordi?” di Franco Manzitti e Mario Paternostro, che andrà su Primocanale a partire da lunedì 1 settembre alle 22.30. Dopo numerosi servizi dedicati agli anni di piombo ecco la storia dell nascita del terrorismo che condizionò pesantemente la vita italiana dai primi anni ’70 ai primi anni’80 con numerose vittime. E Genova ha da raccontare molte cose a cominciare dalla nascita del movimento con la stella a cinque punte.

A testimoniare le angosce di quegli anni il professore Lorenzo Cuocolo, docente universitario e figlio del professor Fausto che i brigatisti ferirono all’uscita dall’aula di Giurisprudenza dove aveva fatto lezione.

L’ultima puntata della serie sarà dedicata ai misteri ancor non risolti delle Br, dall’uccisione di Aldo Moro a quella di Guido Rossa alla fuga di due br genovesi, Lorenzo Carpi e Livio Baistrocchi, con un’ intervista al senatore del Pd Federico Fornaro che è stato l’ultimo segretario della Commissione Moro.

Iscriviti ai canali di Primocanale su WhatsApp, Facebook e Telegram. Resta aggiornato sulle notizie da Genova e dalla Liguria anche sul profilo Instagram e sulla pagina Facebook