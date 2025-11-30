Incendio appartamento in via Bobbio: le fiamme escono dalla finestra

Paura nel tardo pomeriggio in via Bobbio a Genova. Per cause ancora in fase di accertamento un incendio è scoppiato all'interno di un'abitazione. Immediatamente sono partiti i soccorsi. Sul posto i vigili del fuoco.

