Tragedia a Genova, senza fissa dimora trovata morta in centro

Tragedia in questa domenica di fine novembre a Genova. Una donna senza fissa dimora è stata trovata morta all'altezza del centro dei liguri in via Fieschi. Una zona dove spesso trovano riparo la notte diversi clochard.

Sul posto immediato l'intervento del personale sanitario che non ha potuto fare altro che constatarne il decesso. La vittima potrebbe avere tra i 35 e 40 anni circa. Viveva in una tenda che aveva allestito per ripararsi dal freddo.

Sul luogo del ritrovamento sono giunti anche i carabinieri per gli accertamenti del caso. La donna era conosciuta dai servizi sociali.