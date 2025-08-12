Loredana Bertè e Renato Zero dopo trent'anni fanno pace sul palco alla Spezia

“Ci tenevo a venire qui per ricordare a Loredana che noi siamo i migliori anni della nostra vita. Loredana … un mito!” L’abbraccio di Renato Zero alla Bertè sul palco di piazza Europa alla Spezia scioglie la tensione tra due grandi protagonisti indiscussi della canzone italiana che non si parlavano dal 1996.

La pace ritrovata sul palco della Spezia

In occasione della tappa del tour “50 anni da ribelle” è arrivata la comparsata di Zero all’amica di una vita che per alcune incomprensioni e incompatibilità caratteriali restava ‘un amore a distanza’ da ormai troppi anni. Del loro rapporto aveva parlato anche la stessa Bertè nella trasmissione “Belve” di Francesca Fagnani quando aveva confessato di sentire la mancanza dell’amico: “Nella mia vita c’è stato sempre. Anche se sono anni che non parliamo, mi manca molto”.

Anni di gelo a causa di contrasti economici

Tra i due artisti c'è stato un lungo periodo di gelo, a causa di un litigio legato a questioni economiche che li avrebbe allontanati, tanto da chiudere la grande amicizia per anni. Il pubblico spezzino di certo non pensava di trovarsi di fronte i due big della musica italiana e di vivere un tale emozionante momento fraterno e intimo.

