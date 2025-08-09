Lavagna, tutto pronto per la tradizionale Torta dei Fieschi

È tutto pronto nel suggestivo borgo ligure di Lavagna per celebrare uno degli eventi più attesi dell’estate: la Torta dei Fieschi, la rievocazione storica che ogni anno richiama migliaia di persone per ricordare il celebre matrimonio nobiliare del 1230 tra il conte Opizzo Fieschi e Bianca de Bianchi.

La presentazione ufficiale dei protagonisti ha catturato l’attenzione della comunità locale e degli appassionati di storia e tradizioni popolari. Emanuele Panesi, 27 anni, progettista industriale, vestirà i panni del conte Opizzo Fieschi, mentre la sposa Bianca de Bianchi sarà impersonata da Serena Curotto, 28 anni, laureata in scienze biologiche. I due giovani porteranno in vita la millenaria storia che celebra l’unione di due famiglie nobili e la tradizione del territorio.

Il clou della manifestazione si svolgerà la sera del 14 agosto, quando il corteo storico di figuranti, accompagnato da danze e combattimenti medievali, percorre le vie del centro di Lavagna circondando la grande torta da 700 chili, la famosa Torta dei Fieschi. Il dolce, frutto del lavoro di sei pasticceri lavagnesi, rappresenta l’elemento simbolo della festa e della comunità, un ritorno al passato che unisce cultura, gastronomia e socialità.

Per partecipare alla degustazione, la tradizione prevede una divertente sfida sociale: saranno distribuiti biglietti di colore diverso per femmine e maschi, ciascuno con una parola stampata. Chi riuscirà a trovare, tra i presenti del sesso opposto, il biglietto con la parola corrispondente potrà ricevere una fetta della torta, stimolando così incontri e scambi durante la festa.

La Torta dei Fieschi non è solo una rievocazione storica ma un vero e proprio evento culturale e sociale che ogni anno rinnova l’orgoglio e l’identità di Lavagna. Tra storia, sapori e spettacoli medievali, la cittadina ligure si prepara a vivere una serata magica all’insegna della tradizione e del divertimento, proiettandosi nel cuore della sua antica millenaria storia.

