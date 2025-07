Concorso Lirico Internazionale di Portofino: la sfida finale in diretta su Primocanale

Siamo arrivati alla stretta conclusiva. E' in dirittura d'arrivo l'undicesima edizione del Concorso Lirico Internazionale di Portofino, conosciuto anche con l'acronimo Clip ormai diventato un punto di riferimento nel mercato mondiale soprattutto per la sua caratteristica specifica di scoprire e sostenere giovani talenti, tanto che in passato sono stati in molti ad aver preso slancio da questa iniziativa per avviare importanti carriere nei teatri dei tutto il mondo.

La giuria

E' stata una settimana intensa. Dopo la prima scrematura che ha portato i concorrenti dagli oltre 200 che avevano inviato le loro candidature a 92 – soprani, tenori, controtenori, mezzosoprani e baritoni, tutti di età compresa tra i 18 e i 32 anni provenienti soprattutto da Cina, Italia, Corea del sud e Ucraina - da martedì a giovedì al Teatro Sociale di Camogli si sono tenute eliminatorie e semifinale davanti alla giuria composta da Dominique Meyer, presidente, direttore esecutivo dell'Orchestre de Chambre di Losanna; Gianni Tangucci, responsabile delle preselezioni; Joan Matabosch, direttore artistico del Teatro Real di Madrid; Eline De Kat, delegata artistica dell'Opéra di Montecarlo; Franziska Kaiser, responsabile della produzione artistica dello Staatstheater di Wiesbaden; Alessandro Mario Galoppini, casting manager del Teatro alla Scala di Milano; Andrés Rodriguez, opera director del Teatro Colon di Buenos Aires e Federico Pupo, direttore artistico del Carlo Felice.

I vincitori rivelati domenica

Oggi il Teatro di Camogli ospita la finale nel corso della quale ogni candidato presenterà due arie a propria scelta. Si procederà poi alle votazioni anche se i vincitori (oltre al primo classificato previsti altri premi) saranno comunicati ufficialmente solo domenica al termine del concerto che si terrà in Piazzetta a Portofino alle 21 che come di consueto Primocanale trasmetterà in diretta.

