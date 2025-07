'Gran galà del jazz': quattro stelle internazionali accendono la Piazza delle Feste del Porto Antico

× Il tuo browser è obsoleto.

Una serata all’insegna della grande musica, della passione e dell’improvvisazione più autentica. Domenica 27 luglio alle 21.30 la Piazza delle Feste del Porto Antico ospita il Gran galà del jazz, promosso da Fondazione Carige, che riunisce sullo stesso palco quattro stelle internazionali della musica: John Patitucci, Joey Calderazzo, Dado Moroni e Christian Meyer.

I protagonisti

Patitucci, considerato tra i più influenti bassisti contemporanei, è noto per le sue collaborazioni con Chick Corea, Wayne Shorter, Herbie Hancock e Sting. Vincitore di due Grammy Awards e più volte nominato per il prestigioso riconoscimento, è celebre per il suo approccio innovativo al basso elettrico e acustico, che fonde tradizione jazzistica, groove moderno e sperimentazione armonica. Al suo fianco ci sarà Joey Calderazzo, uno dei pianisti più raffinati del panorama jazz statunitense, storico collaboratore di Michael Brecker e membro per oltre due decenni del quartetto di Branford Marsalis. Accanto a loro due italiani: Dado Moroni, artista dalla carriera internazionale che lo ha visto calcare i palcoscenici di tutto il mondo suonando con leggende come Ron Carter, Ray Brown e Clark Terry e Christian Meyer, batterista versatile noto tanto per la sua lunga militanza in Elio e le Storie Tese quanto per una carriera jazzistica ricca di collaborazioni di prestigio.

