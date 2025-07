Un viaggio nella memoria e nell'arte: al Porto Antico torna il 'Palco sul Mare Festival'

Il Palco sul Mare Festival festeggia la 30esima edizione con un programma che va oltre la semplice rassegna di spettacoli, trasformandosi in un vero e proprio racconto collettivo della storia culturale della città e della Liguria. Un viaggio nella memoria e nell’arte per celebrare tre decenni di musica e incontri con due luoghi simbolo della città, Piazza delle Feste e Villa Bombrini, che ospitano un percorso immersivo composto da 40 pannelli fotografici che raccontano momenti intensi del Festival: volti noti e meno noti, sorrisi del pubblico e luci di scena che narrano l’anima di una manifestazione nata dalla passione per lo spettacolo e dal forte legame con il territorio. E' stato anche pubblicato un libro celebrativo intitolato La manifestazione, definito come un “manuale di sopravvivenza culturale” che intreccia storie personali e collettive, aneddoti, successi e trasformazioni, offrendo una narrazione viva dell’esperienza culturale che il festival rappresenta.

Il programma

Il calendario di questa 30esima edizione è ricco di eventi e contaminazioni artistiche. Si parte domenica 13 luglio a Villa Durazzo Bombrini con Giua e Riccardo Tesi in Retablos, uno spettacolo che fonde musica d’autore e storie del Mediterraneo. Il 16, sempre a Villa Bombrini, è la volta di Federico Sirianni con Faber, Cohen e la felicità, concerto-reading che unisce musica, parole e poesia, esplorando le influenze di giganti delle note e della letteratura e il mistero della felicità. Poi ci si sposta al Porto Antico dove il 24 luglio all’AxpoArena del Mare si esibisce Vinicio Capossela con Sirene, un'immersione nella poetica visionaria di un artista che fa della musica un atto di resistenza.

Spettacoli anche a Chiavari e Camogli

Intenso anche il programma nella Piazza delle Feste: il 29 luglio tornano i The Zena Soul Syndicate con lo show We Are Back, il 30 si esibisce Lolita con il live Love 80 mentre il 31 prende vita Donne Incanto, un progetto corale dedicato all’universo femminile con Paola Atzeni, Pamela Massi, Laura Marse e Stephanie Riondino. Ma non è tutto perché dopo qualche anno di assenza il festival torna a Chiavari dove il 5 agosto sarà protagonista Claudio Lauretta con Imitamorfosi, one-man-show che propone personaggi famosi. Per gli ultimi appuntamenti si torna a Villa Bombrini: il 6 agosto con Giorgio Primicerio in Diamanti, concerto che unisce cantautorato, rock, jazz e soul, e il 7 con Marti, un progetto musicale genovese che fa capo ad Andrea Bruschi che con Orchidea propone un concerto multimediale tra musica, disegno e illustrazioni dal vivo del fumettista Andrea Ferraris. Il Festival si chiude a Camogli dove il 14 agosto: Mediterranea del Laura Mars Quartet offre un viaggio sonoro tra radici tradizionali e modernità. Gli spettacoli in Villa Durazzo Bombrini, Camogli e Chiavari sono a ingresso libero.

