Molotov contro l'auto della ex compagna per vendetta: trovato il colpevole dell'incendio a Torriglia, era già in carcere

Si trovava già in carcere per maltrattamenti l'uomo ritenuto colpevole di aver incendiato per vendetta l'auto della ex compagna. Quella notte, era il 25 gennaio del 2025, i vigili del fuoco e i carabinieri erano intervenuti per due macchine e un mezzo agricolo in fiamme nel giardino di un'abitazione di Torriglia. Grazie al duro lavoro dei pompieri l'incendio non aveva raggiunto la casa, dove una coppia stava dormendo.

L'uomo aveva già minacciato la ex di ucciderla dandole fuoco

Grazie alle indagini subito avviate dai militari, si è scoperto che a lanciare le molotov che hanno fatto scoppiare l'incendio era stato un uomo di 54 anni, l'ex compagno della donna che in quel momento era nella casa. È emerso inoltre che l'uomo non aveva agito da solo: con lui c'era anche una donna, una 55enne, sottoposta anche lei a misura cautelare con l'accusa di incendio aggravato e porto illegale di bottiglie incendiarie "molotov".

La donna lo ha "coperto", fornendogli un alibi

La vittima dell'atto intimidatorio aveva in passato subito dei maltrattamenti da parte dell'ex partner, che l'aveva anche minacciata di ucciderla dandole fuoco. I carabinieri, dunque, hanno effettuato intercettazioni, analizzato i tabulati telefonici e perquisito persone e locali, riuscendo così a ricostruire la dinamica dei fatti: il 54enne aveva architettato l'incendio come vendetta nei confronti dell’ex compagna per la fine della loro relazione, facendosi aiutare dalla 55enne che lo aveva accompagnato sul luogo del misfatto e lo avrebbe poi dovuto "coprire", fornendogli un alibi.

Al 54enne, già ristretto presso la Casa Circondariale di Vicenza proprio per i maltrattamenti commessi nei confronti della ex compagna, emersi nel corso delle indagini sull’incendio in questione, è stata pertanto notificata una misura cautelare in carcere, mentre la 55enne è stata sottoposta all’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria.