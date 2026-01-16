Genova, a spasso per il centro storico con con due coltelli: denunciato

Un arresto per spaccio, una denuncia per porto d'armi abusivo e un'espulsione dal territorio nazionale. È questo il bilancio di tre operazioni condotte dalla polizia locale di Genova negli ultimi giorni. Nella notte di mercoledì, intorno alle 2.20, una pattuglia impegnata nei servizi notturni di vigilanza ha notato un individuo in atteggiamento sospetto in piazza Ferretto. Si tratta di un 57enne italiano che cercava di nascondere un oggetto nella giacca mentre un passante segnalando agli agenti che l'uomo era armato. Sottoposto a controllo, è stato trovato in possesso di due coltelli da sub, uno con una lama da 17 centimetri e l'altro da 15 centimetri. Entrambe le armi sono state sequestrate e l’uomo è stato denunciato all’Autorità Giudiziaria per porto abusivo di armi od oggetti atti a offendere.

Arrestato uno spacciatore di 18 anni

Nel pomeriggio del 12 la Polizia Locale ha arrestato un 18enne senegalese per il reato di spaccio di sostanze stupefacenti. L’operazione è scattata durante un servizio di controllo in piazza della Commenda, dove gli agenti hanno notato un italiano acquistare una dose di eroina dal pusher in cambio di denaro. L’acquirente è stato bloccato in via Buozzi dove è stato trovato in possesso della sostanza e sanzionato per uso personale, con il ritiro della patente di guida. Subito dopo è stato fermato lo spacciatore e sequestrato il denaro guadagnato. La perquisizione in casa in via Sampierdarena ha portato al ritrovamento di ulteriore materiale per il confezionamento delle dosi. L’arrestato, irregolare sul territorio nazionale e già noto per precedenti di droga, è stato trattenuto presso le camere di sicurezza della Questura.

Espulso un cittadino straniero irregolare

Nel pomeriggio di martedì un'agente della Polizia Locale è stata avvicinata e infastidita verbalmente da un giovane. Si tratta di un tunisino di 21 anni con numerosi precedenti penali. Il giovane dopo i controlli è risultato irregolare e già destinatario di un provvedimento di espulsione. Dopo gli accertamenti il 21ennne è stato affidato alla Polizia di Stato per il trasferimento al Centro di Permanenza per il Rimpatrio di Bari, in collaborazione con l’Ufficio Immigrazione, in vista della sua espulsione dal territorio nazionale.