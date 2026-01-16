Sampdoria-Entella, un derby da zona pericolo

Lo stadio Luigi Ferraris

Più che un derby provinciale è una sfida salvezza pesante quella di stasera al Ferraris (ore 20,30) tra Sampdoria e Entella. I blucerchiati puntano a risalire la china dopo la brutta sconfitta di Avellino, i chiavaresi proveranno a dare continuità alla vittoria di sabato scorso col Monza e cercheranno di ripetersi dopo la storica vittoria dell'andata sui doriani, lo scorso ottobre. Un risultato che costò la panchina all'ex mister blucerchiato Massimo Donati, ma anche il tandem Foti-Gregucci non può più permettersi - vista la situazione di classifica che resta assolutamente traballante - ulteriori passi falsi. Lo stesso Gregucci ieri - alla vigilia - ha sottolineato come la Sampdoria debba cambiare passo.

Oggi ulteriore allenamento di rifinitura per la Sampdoria che ancora non ha ufficializzato il neo innesto difensivo Mattia Viti, in arrivo dal Nizza in prestito dopo la breve esperienza a Firenze. Ci sarà invece, almeno in panchina, l'altro difensore appena arrivato alla Samp, il giovane 2008 Palma. Le scelte: i blucerchiati confermeranno Brunori e Coda in avanti, Vulikic potrebbe prendere il posto di Ferrari in difesa e anche Barak potrebbe non trovare spazio tra i titolari. Occhio alla carta Begic a sinistra. Nell'Entella Guiu e Debenedetti in attacco, ci sarà al centro della difesa il "bomber" Tiritiello. In panchina i neo innesti di gennaio Squizzato, Cuppone e Turicchia.

Le probabili formazioni

SAMPDORIA-ENTELLA ore 20,30

SAMPDORIA (3-5-2)

Ghidotti; Hadzikadunic, Abildgaard, Vulikic; Depaoli, Conti, Esposito, Henderson, Begic; Brunori, Coda. A disp. Martinelli, Ravaglia, Palma, Ferrari, Giordano, Ioannou, Benedetti, Bellemo, Cherubini, Barak, Pafundi, Cuni. All. Foti-Gregucci.

ENTELLA (3-5-2)

Colombi; Parodi, Tiritiello, Marconi; Mezzoni, Karic, Nichetti, Franzoni, Di Mario; Guiu, Debenedetti. A disp. Del Frate, Siaulys, Andreoletti, Squizzato, Bariti, Cuppone, Fumagalli, Russo, Dalla Vecchia, Moretti, Turicchia, Del Lungo. All. Chiappella.

ARBITRO

Sacchi di Macerata. Assistenti: Vecchi di Lamezia Terme e El Filali di Alessandria. Quarto ufficiale: Tremolada di Monza.

VAR: Giua di Olbia. AVAR: Cosso di Reggio Calabria.