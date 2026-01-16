Sport

Sampdoria-Entella, un derby da zona pericolo

Blucerchiati e chiavaresi in campo alle 20,30 al Ferraris: scontro salvezza nel campionato di Serie B
1 minuto e 33 secondi di lettura
di Marco Bisacchi
Uno stadio di calcio vuoto, di seraLo stadio Luigi Ferraris

Più che un derby provinciale è una sfida salvezza pesante quella di stasera al Ferraris (ore 20,30) tra Sampdoria e Entella. I blucerchiati puntano a risalire la china dopo la brutta sconfitta di Avellino, i chiavaresi proveranno a dare continuità alla vittoria di sabato scorso col Monza e cercheranno di ripetersi dopo la storica vittoria dell'andata sui doriani, lo scorso ottobre. Un risultato che costò la panchina all'ex mister blucerchiato Massimo Donati, ma anche il tandem Foti-Gregucci non può più permettersi - vista la situazione di classifica che resta assolutamente traballante - ulteriori passi falsi. Lo stesso Gregucci ieri - alla vigilia - ha sottolineato come la Sampdoria debba cambiare passo. 

Oggi ulteriore allenamento di rifinitura per la Sampdoria che ancora non ha ufficializzato il neo innesto difensivo Mattia Viti, in arrivo dal Nizza in prestito dopo la breve esperienza a Firenze. Ci sarà invece, almeno in panchina, l'altro difensore appena arrivato alla Samp, il giovane 2008 Palma. Le scelte: i blucerchiati confermeranno Brunori e Coda in avanti, Vulikic potrebbe prendere il posto di Ferrari in difesa e anche Barak potrebbe non trovare spazio tra i titolari. Occhio alla carta Begic a sinistra. Nell'Entella Guiu e Debenedetti in attacco, ci sarà al centro della difesa il "bomber" Tiritiello. In panchina i neo innesti di gennaio Squizzato, Cuppone e Turicchia.

Le probabili formazioni

SAMPDORIA-ENTELLA ore 20,30

SAMPDORIA (3-5-2)

Ghidotti; Hadzikadunic, Abildgaard, Vulikic; Depaoli, Conti, Esposito, Henderson, Begic; Brunori, Coda. A disp. Martinelli, Ravaglia, Palma, Ferrari, Giordano, Ioannou, Benedetti, Bellemo, Cherubini, Barak, Pafundi, Cuni. All. Foti-Gregucci.

ENTELLA (3-5-2)

Colombi; Parodi, Tiritiello, Marconi; Mezzoni, Karic, Nichetti, Franzoni, Di Mario; Guiu, Debenedetti. A disp. Del Frate, Siaulys, Andreoletti, Squizzato, Bariti, Cuppone, Fumagalli, Russo, Dalla Vecchia, Moretti, Turicchia, Del Lungo. All. Chiappella.

ARBITRO

Sacchi di Macerata. Assistenti: Vecchi di Lamezia Terme e El Filali di Alessandria. Quarto ufficiale: Tremolada di Monza.
VAR: Giua di Olbia. AVAR: Cosso di Reggio Calabria.

Un uomo seduto che parla
Giovedì 15 Gennaio 2026

Gregucci: "Sampdoria-Entella è un derby anche per noi"

Il mister che guida i blucerchiati insieme a Foti, domani lo scontro salvezza di Marassi: "Non vedo presunzione nella squadra ma quello che stiamo facendo non basta. Ghidotti non deve patire, ha la nostra stima". Si attende l'ufficialità di Viti in difesa
Un calciatore della Sampdoria si allena
Mercoledì 14 Gennaio 2026

Sampdoria, è arrivato Viti a Genova. E Palma si allena a Bogliasco

Doppia operazione in entrata per la difesa blucerchiata: i due giocatori saranno già disponibili per la gara di venerdì con l'Entella a Marassi
Un campo di calcio
Venerdì 17 Ottobre 2025

Entella, festa storica. Sampdoria, figuraccia e contestazione

Senza storia il derby di B al Comunale di Chiavari: blucerchiati travolti e mai in partita. Fischi e contestazione dei tifosi doriani alla squadra, contestazione alla società. Donati torna a rischio esonero

