Veicoli in fiamme nella notte a Voltri, bruciate tre auto e uno scooter

Immagine d'archivio

Paura nella notte nel quartiere genovese di Voltri dove tre auto e uno scooter sono andati in fiamme nel cuore della notte.

È successo in un parcheggio condominiale di via Pietraligure, qualche minuto dopo le due di notte. A dare l'allarme sono stati gli abitanti del palazzo, che hanno sentito odore di fumo e chiamato il 112.

I soccorsi

Sul posto i vigili del fuoco di Genova con due squadre: le fiamme sono state spente nel giro di poco. Dalle prime informazioni una persona sarebbe rimasta lievemente ferita nel tentativo di domare il rogo. Una volante della polizia locale è intervenuta in supporto per chiudere la strada nel tratto tra via Ventimiglia e via Vallecrosia.

Presenti anche i carabinieri, che hanno avviato gli accertamenti per ricostruire l'accaduto. Al momento, non è escluso il dolo.

